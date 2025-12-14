Acr Messina – Nuova Igea Virtus, Romano: “Le vittorie più belle queste sofferte”

Nel post partita le parole dei due allenatori e del match winner Saverino. Entrambi i tesserati del Messina la dedicano a Martello

MESSINA – Dalla sala stampa “Mino Licordari” dello stadio Franco Scoglio le dichiarazioni post derby tra Messina e la squadra di Barcellona Pozzo di Gotto, il match è finito 1-0 in favore dei locali, rete di Saverino. Così mister Giuseppe Romano, allenatore dell’Acr Messina: “Le vittorie più belle sono quelle di sofferenza, noi abbiamo questo istinto che sappiamo soffrire. Ci sacrifichiamo e sfruttiamo quello che gli avversari ci concedono, l’importante era prendere questi tre punti fondamentali per il nostro prosieguo. La partita oggi loro l’hanno iniziata col 3-5-2 e poi hanno cambiato assetto, nell’occasione in cui dovevano assestarsi dopo il cambio di Provazza noi abbiamo trovato il gol. Abbiamo fatto gara di grande sacrificio e corsa, abbiamo difeso bene sporcando i cross e questa è la nostra squadra. Non molliamo mai e sappiamo soffrire e ci teniamo questi benedetti tre punti. Girare a 27 punti tenendo questa media chiudi intorno a cinquanta punti e sei in zona salvezza diretta, dobbiamo continuare a macinare, come stiamo facendo, punti su punti. Vorrei condividere il successo con il nostro direttore sportivo Martello, anche se non è più il nostro direttore”.

Francesco Saverino, centrocampista del Messina e match winner: “Sono stati gol importanti ed è stata una settimana non semplice per le dimissioni del direttore Martello che la squadra ringrazia. Teniamo a ringraziare anche il mister, oggi la squadra ha difeso bene specie dopo la rete abbiamo difeso il vantaggio. L’inchino alla Curva Sud perché sono legato alla piazza e alla città, l’abbraccio col mister perché abbiamo condiviso momenti brutti e altri positivi e abbiamo fatto qualcosa di importante che andava festeggiato insieme. Dall’esterno sembra che soffriamo di più, dal campo incontravamo una squadra forte e sapevamo che sarebbe stata dura. Se avessimo fatto il 2-0 saremmo stati più tranquilli ma ci piace soffrire, l’importante è portarla a casa. Volevo dedicare questo gol al mio amico e procuratore/agente, Maurizio Casilli”.

Queste le parole di Salvatore Marra allenatore della Nuova Igea Virtus: “È dura da commentare, una partita seria e abbastanza competitiva. Abbiamo incontrato una squadra che sta costruendo un miracolo, oggi a differenza di altre partite abbiamo avuto tante situazioni. Sulla situazione del gol subito devo capire come è successo perché non siamo stati lucidi. A volte le sconfitte ti riducono ma oggi dobbiamo essere convinti che dopo una prestazione del genere stiamo facendo un grande campionato, ce la stiamo giocando contro tutti e fin qui ci stiamo riuscendo. Ci tenevamo a fare risultato pieno, la squadra si identifica nella tifoseria, onore ai tifosi che ci hanno dato una bella spinta, oggi portare tante persone a Messina è un orgoglio e ci impegneremo a dargli altre soddisfazioni”.