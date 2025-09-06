Acr Messina, Peditto: “Piazza che merita calcio, presto taglio netto col passato”

Prime dichiarazioni pubbliche del direttore generale: "Il pubblico è la parte più importante. Forse prenderemo le quote prima dell'omologa del tribunale". Aperta la prevendita

MESSINA – A due giorni dall’esordio in campionato arrivano le prime dichiarazioni pubbliche del direttore generale del Messina Giuseppe Peditto. Al momento lui fa parte dei quadri societari del vecchio Messina targato Aad Invest-Sciotto, ma a breve promette ci sarà un taglio netto auspicando il passaggio delle quote societarie. Nell’intervista rilasciata dall’ufficio stampa della società il dg si dice soddisfatto del lavoro che si sta facendo, da una parte con la costruzione della squadra, dall’altra con il lavoro che procede a livello societario.

Così Giuseppe Peditto: “Non ho parlato finora, parlo dopo che si è lavorato. In questo momento stiamo sviluppando il nostro progetto societario e forse arriveremo ad ufficializzare il passaggio delle quote anche prima dell’omologa del tribunale. Il lavoro grosso fin qui lo hanno fatto il direttore sportivo e lo staff tecnico che hanno costruito una squadra che suderà la maglia in campo ad ogni partita”.

L’importanza e l’invito al pubblico

“Il Messina – prosegue il direttore generale – è una piazza che merita calcio, deve tornare l’entusiasmo di 10-15 anni fa. Il pubblico è la parte più importante che ci permette di crescere, di dare ancora più entusiasmo. Diventa importante che la gente si metta intorno a noi, la gente ha bisogno di vedere le undici maglie in campo e sentire l’odore dell’erba. È un legame reciproco. Bisogna dare un taglio netto col passato che già c’è stato e sarà ancora più netto a breve”.

L’invito ai tifosi, e club organizzati, è stato fatto. Peditto punta sul fatto che a vari livelli, come già dimostrato negli ultimi anni, la vicinanza alla squadra, ai colori, ai giocatori che indossano la maglia i tifosi non l’hanno mai fatta mancare. C’è affetto verso la prima squadra cittadina che si tramanda da generazioni, un legame che sottolinea il dg è difficile venga meno e soprattutto è reciproco. Perché Messina ha dimostrato di poter fare la differenze e i calciatori a loro volta se sostenuti dal pubblico possono affrontare a viso aperto qualsiasi avversario e qualsiasi situazione. D’altronde se negli ultimi otto anni, e specie gli ultimi, si è digerito Sciotto e se negli ultimi mesi si è data fiducia ad Alaimo-Cissè per qualche settimana si può stare anche a guardare cosa combinano i nuovi arrivati.

Prevendita aperta per Acr Messina – Athletic Club Palermo

Si comunica che è aperta la prevendita dei biglietti per la partita Acr Messina-Athletic Club Palermo di domenica 7 settembre 2025 ore 15.00 presso lo stadio Franco Scoglio di Messina. I tagliandi possono essere acquistati presso i punti vendita autorizzati in città e provincia o sul sito postoriservato.it.

L’Acr Messina comunica i prezzi dei biglietti validi per le gare casalinghe della stagione 2025/26:

• Curva “Amici del Messina”: € 10 + diritti di prevendita

• Curva Over 65 e Donne: € 8 + diritti di prevendita

• Studenti di tutte le età: saranno attivate iniziative dedicate, comunicate direttamente tramite le scuole aderenti

• Tribuna: € 15 + diritti di prevendita

• Settore Ospiti: € 10 + diritti di prevendita

Punti vendita:

• Bar Maracanà (Viale S. Martino, 403)

• Ricevitoria Bossa (Via T. Cannizzaro, 132)

• Il Botteghino (Viale della Libertà, 391)

• Tabacchi Lauro (Via Salandra 50)

• Tabacchi Manganaro (S.S. 114 km 15.300 Giampilieri Marina)

• Bar La Rosa Nera (Via Giorgio la pira 7 MESSINA 98125 – PISTUNINA)

• Tabacchi Ballarò (Viale Europa 243, Torregrotta)

• Tabacchi Viola (Via Roma 164, Barcellona)

• Scotch Bar ( Via Cassisi, 2 Milazzo)