Acr Messina, Reis Daquinto va via. Aperta la prevendita per il Gela

Dopo una settimana movimentata tra fallimenti e addi domani si gioca. Alle ore 15 biancoscudati contro biancazzurri ancora imbattuti, terna arbitrale calabrese

MESSINA – In una settimana già movimentata di per sé il Messina ha vissuto anche una prima separazione con l’attaccante brasiliano Matheus Reid Daquinto che, dall’oggi al domani dopo la vittoria in trasferta a San Cataldo, ha salutato ed è andato al Savoia. Il numero nove biancoscudato era uscito poco prima che finisse il primo tempo nell’ultima sfida in trasferta per infortunio e doveva effettuare degli esami strumentali ad inizio settimana.

Invece è arrivata la notizia della separazione dal gruppo guidato dal tecnico Romano e l’accasamento al Savoia, formazione anch’essa nel girone I e avversaria in futuro, alla tredicesima giornata, del Messina. Reis era partito titolare in attacco in entrambe le partite disputate con la maglia biancoscudata, nella prima giornata in casa contro l’Athletic Club Palermo aveva avuto anche sui piedi quei due/tre palloni che avevano fatto rischiare al Messina di segnare e vincere addirittura la sfida. In tutto 139 minuti con la maglia del Messina.

Prevendita aperta per la sfida Messina – Gela

La società Acr Messina comunica che è aperta la prevendita dei biglietti per la partita Acr Messina-Gela Calcio di domenica 21 settembre 2025 con fischio d’inizio alle ore 15 presso lo stadio “Franco Scoglio” di Messina. I tagliandi possono essere acquistati presso i punti vendita autorizzati in città e provincia, sul sito postoriservato.it e al botteghino dello stadio il giorno della gara, che sarà aperto dalle ore 12.

Ad arbitrare l’incontro sarà il signor Gabriele Zangara di Catanzaro, coadiuvato dagli assistenti, entrambi delle sezione di Vibo Valentia, Domenico Zappino e Raffaele Trapasso. La formazione biancazzurra di mister Gaspare Cacciola, come il Messina, è imbattuta dopo due giornate e a quattro punti in testa alla classifica con altre cinque squadre. All’esordio pareggio in casa del Savoia, settimana scorsa vittoria per 2-0 in casa ai danni del Ragusa.

I prezzi per tutta la stagione

• Curva “Amici del Messina”: € 10 + diritti di prevendita

• Curva Over 65 e Donne: € 8 + diritti di prevendita

• Studenti di tutte le età: saranno attivate iniziative dedicate, comunicate direttamente tramite le scuole aderenti

• Tribuna: € 15 + diritti di prevendita

• Settore Ospiti: € 10 + diritti di prevendita

Punti vendita

• Bar Maracanà (Viale S. Martino, 403)

• Ricevitoria Bossa (Via T. Cannizzaro, 132)

• Il Botteghino (Viale della Libertà, 391)

• Tabacchi Lauro (Via Salandra 50)

• Tabacchi Manganaro (S.S. 114 km 15.300 Giampilieri Marina)

• Bar La Rosa Nera (Via Giorgio la pira 7 MESSINA 98125 – PISTUNINA)

• Tabacchi Ballarò (Viale Europa 243, Torregrotta)

• Tabacchi Viola (Via Roma 164, Barcellona)

• Scotch Bar ( Via Cassisi, 2 Milazzo)