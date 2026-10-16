Cosa fare a Messina e provincia questo weekend: tra profumi di Street Food, cinema e teatro

Ecco gli appuntamenti in città fino al 18 ottobre

MESSINA – Torna la consueta guida del fine settimana curata da Tempostretto per orientarsi tra i migliori eventi in città e in provincia. Dallo Street Food in centro città al grande teatro, passando per lettura condivisa, tornei nei quartieri, yoga, solidarietà e sagre autunnali: ecco il cartellone completo fino al 18 ottobre.

Gusto & Tradizione: il Messina Street Food Fest accende Piazza Cairoli

Torna a riempire il cuore della città il Messina Street Food Fest con stand enogastronomici, specialità tipiche e musica dal vivo.

Dove: Piazza Cairoli, Messina

Piazza Cairoli, Messina Quando: Da giovedì 15 a domenica 18 ottobre 2026

Da giovedì 15 a domenica 18 ottobre 2026 Orari: Giovedì 15 ottobre: dalle 18:00 all’01:00 Venerdì 16 e Sabato 17 ottobre: dalle 11:00 alle 15:00 e dalle 18:00 all’01:00 Domenica 18 ottobre: orario continuato dalle 11:00 alle 24:00

Canali ufficiali: @eventivamentestreetfoodfest

Teatro: “Le menzogne della notte” al Vittorio Emanuele

Adattamento teatrale e regia di Daniele Gonciaruk (nella foto in basso) dal capolavoro di Gesualdo Bufalino. In scena, insieme al regista, Angelo Centorrino, Federico Pandolfino, Alessandro Santoro, Moreno Pio Mondì, Sergio Foscarini ed Eugenio Meo. Alla vigilia dell’esecuzione, quattro condannati a morte sfidano il governatore raccontando l’ora più felice della loro vita.

Dove: Teatro Vittorio Emanuele – Sala Grande, Messina

Teatro Vittorio Emanuele – Sala Grande, Messina Quando: Venerdì 16 ottobre – ore 21:00 Sabato 17 ottobre – ore 21:00 Domenica 18 ottobre – ore 17:30

Biglietti: Al botteghino del teatro e online sul circuito Vivaticket

Fino al 18 ottobre la settima edizione del Cineclub dei piccoli

Dal 15 al 18 ottobre è in programma il Cineclub dei Piccoli, giunto alla settima edizione. Il festival per bambine e bambini si tiene al Cinema Lux di Messina. È promosso dall’Associazione Arknoah e diretto da Francesco Torre (nella foto in basso), realizzato con il contributo della Regione siciliana – assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo (Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo) e il supporto di Sicilia Film Commission.

Quest’anno il festival guarda al passato, con il restauro di pellicole per l’infanzia e il supporto della Cineteca dello Stretto. Non a caso tra le proiezioni di punta c’è “Andersen – L’acciarino magico”, film d’animazione del 1946 diretto da Svend Methling e tratto dalla celebre fiaba di Hans Christian Andersen. La copia, che appartiene alla Cineteca comunale, è stata restaurata da Maurilio Forestieri e Isabella La Fauci della Cineteca dello Stretto, grazie al contributo del festival.

Per maggiori informazioni: https://cineclubdeipiccoli.it/

Cultura & Relax: “Book for Coffee” con il Silent Reading Club

E ancora: un pomeriggio di lettura silenziosa è promosso in sinergia con il Silent Reading Club. Portando un libro a cui si è legati con una dedica scritta all’interno da donare alla libreria condivisa, verrà offerto un caffè per leggere in tranquillità senza schermi o notifiche.

Dove: Spazio COME – 4° piano, Residence Liberty (Via I Settembre 15, Messina)

Spazio COME – 4° piano, Residence Liberty (Via I Settembre 15, Messina) Quando: Venerdì alle ore 17:30

Venerdì alle ore 17:30 Ingresso: Gratuito con prenotazione obbligatoria tramite link presente nelle pagine Instragram di @spazio_come o @silentreadingclub

Sport & Territorio: al via i “Giochi senza Quartiere”

Prima edizione della rassegna ludico-sportiva ideata per valorizzare le comunità cittadine attraverso sfide a squadre per bambini e ragazzi. Si parte con la I Municipalità.

Dove: Oratorio S. Maria della Speranza – Santo Stefano Medio, Messina

Oratorio S. Maria della Speranza – Santo Stefano Medio, Messina Quando: Sabato 17 ottobre 2026, a partire dalle ore 10:00

Sabato 17 ottobre 2026, a partire dalle ore 10:00 Info: Profilo Instagram @youngme.messina

Ecologia & Benessere: “Messina, prendiamocene cura!”

Mattinata aperta alla cittadinanza promossa da Centro Tao e Messina Attiva: prima una sessione collettiva di pulizia della spiaggia e a seguire una lezione rigenerante di Yoga in riva al mare.

Dove: Spiaggia nella zona nord di Messina (punto di ritrovo in aggiornamento- seguire le storie Instagram per rimanere aggiornati)

Spiaggia nella zona nord di Messina (punto di ritrovo in aggiornamento- seguire le storie Instagram per rimanere aggiornati) Quando: Domenica 18 ottobre, dalle 10:00 alle 12:45

Domenica 18 ottobre, dalle 10:00 alle 12:45 Partecipazione: Gratuita; per comunicare la presenza inviare un messaggio a @centrotaomessina o @messinattiva

Solidarietà & Salute: PittaRosso Pink Parade con Fitness Outdoor Messina

Camminata e corsa non competitiva a sostegno della lotta contro i tumori femminili, con sosta workout all’Agorà dello Stretto a cura di Fitness Outdoor Messina.

Dove: Raduno in Piazza Unione Europea (Piazza Municipio)

Raduno in Piazza Unione Europea (Piazza Municipio) Quando: Domenica 18 ottobre 2026 – Ritrovo ore 10:00, partenza ore 10:30

Domenica 18 ottobre 2026 – Ritrovo ore 10:00, partenza ore 10:30 Cosa portare: Tappetino o telo mare

Tappetino o telo mare Contatti: Infoline 392 218 9121 o profilo Instagram @danielagiorgianni_trainer

Sapori d’Autunno e gite fuori porta