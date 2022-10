Acr Messina, Sciotto rassicura: "L'obiettivo è la permanenza in Lega Pro" - Tempostretto

Il presidente ha ribadito al direttore sportivo Marcello Pitino di individuare i rinforzi necessari

MESSINA – Ferma a quattro punti dopo nove giornate, all’ultimo posto in classifica nel girone C, l’Acr Messina ha bisogno di superare il momento negativo. La società si muove, per stessa ammissione del presidente Pietro Sciotto, ed è pronta a rafforzarsi sul mercato.

È stato dato mandato al direttore sportivo Pitino di “individuare gli eventuali rinforzi necessari” per superare le tre sconfitte consecutive, sette in totale, e l’incapacità del Messina di segnare (5 gol soltanto, peggior attacco del campionato) e magari di cominciare a fare qualche punto anche in trasferta.

La nota della società Acr Messina

Il club, nella giornata odierna, ha effettuato una valutazione attraverso i suoi massimi dirigenti societari e sportivi alla luce della situazione tecnico-sportiva dopo nove giornate e della situazione difficile di classifica. Il presidente Pietro Sciotto ha ribadito al direttore sportivo Marcello Pitino di individuare gli eventuali rinforzi necessari alla rosa per superare il momento negativo.

«Non ci risparmieremo per risollevare la situazione di classifica e mantenere quello che è sempre stato l’obiettivo minimo stagionale della permanenza in LegaPro e del risanamento e rafforzamento della società», sono le parole del presidente Sciotto.

