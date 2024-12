Acr Messina, si defila il direttore sportivo Giuseppe Pavone

Il ds Pavone ha rassegnato le dimissioni, la società prende tempo per ufficializzarle

MESSINA – Il Messina verso un nuovo caso societario. Dopo le dimissioni poi revocate di mister Modica, arrivano adesso le dimissioni del ds Pavone. Se sia in vista dell’imminente (si spera) cessione del pacchetto di maggioranza, o in vista della solita rivoluzione (auspicata) del mercato invernale, non è ancora dato sapersi. Ciò che sembra certo, a Trapani lo danno per imminente, è il passaggio di Giuseppe Pavone dal Messina alla società granata. La società peloritana non conferma alcunché promettendo notizie in giornata, ma l’avventura con lo storico direttore sportivo di Zeman in riva allo Stretto sembra essere arrivata al capolinea.

Pavone è sembrato un pesce fuor d’acqua, specie nell’unica conferenza stampa in cui è apparso pubblicamente a Messina qualche settimana fa, dopo la batosta di Avellino. Ma sul valore umano e professionale dell’uomo non si discute. In quell’occasione fu proprio il dirigente a voler ribadire come ci volesse chiarezza e sincerità tra le parti. Motivo per cui siamo sicuri che quando sarà il momento spiegherà i motivi reali dietro questa sua mossa che potrebbe portarlo lontano da Messina.

Le ipotesi al momento sono due. Pavone lascia da professionista qual è in vista della cessione che potrebbe concretizzarsi a giorni e quindi per non creare un ingombro a quella che sarà la nuova proprietà, in un ruolo delicato come quello del ds. Oppure lascia per divergenze sul lavoro createsi con l’attuale proprietà, magari in vista dell’imminente mercato di riparazione su cui le sue idee non collimano con quelle dell’attuale presidente.

