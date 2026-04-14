 Acr Messina, Trasciani e Saverino diffidati dopo Ragusa

Acr Messina, Trasciani e Saverino diffidati dopo Ragusa

Simone Milioti

Acr Messina, Trasciani e Saverino diffidati dopo Ragusa

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martedì 14 Aprile 2026 - 16:22

Il provvedimenti del giudice sportivo dopo la 31ª giornata in Serie D

MESSINA – La partita di domenica ha portato i tre punti e nuovo entusiasmo in casa Acr Messina. La vittoria per 1-0, gol di Tourè, ha rimesso i biancoscudati in zona playout e mancano ancora tre gare in cui bisognerà portare quanti più punti possibile.

Partita di nervi e tensione quella di domenica in Serie D e a farne le spese è stato anche il vice allenatore Giuseppe Savanarola che si è beccato un giallo, il secondo in stagione. Tra i “cattivi” anche Saverino, ammonito e diffidato, essendo il quarto giallo, ammonito e diffidato anche Trasciani per lui è il 13° giallo in campionato. Sesto giallo per Bosia e terzo per Pedicone.

In casa Vigor Lamezia, prossima avversaria del Messina, squalificato Fabrizio Maglio, il direttore sportivo, per essere uscito dall’area tecnica protestando contro il direttore di gara. Ricordiamo che a Lamezia Terme domenica mister Feola sconterà la sua seconda giornata di squalifica.

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