Acr Messina, ufficiali gli ingaggi di Emmausso e Polito - Tempostretto

Le mosse del team biancoscudato

MESSINA – Inizia a compiere i primi passi dichiarati il mercato estivo del Messina. Dopo le ufficialità riguardanti il tecnico Giacomo Modica e il ds Domenico Roma, la società Acr Messina, tramite nota stampa, comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Michele Emmausso, attaccante di 25 anni, proveniente dalla società AZ Picerno. Il calciatore ha sottoscritto un contratto biennale che lo lega all’Acr Messina.

In riva allo Stretto, l’attaccante campano ritrova l’allenatore Giacomo Modica dopo la stagione 2019/2020, quando indossava la maglia della Vibonese, ed ha realizzato 9 reti in 24 presenze. Lo scorso campionato Emmausso (nell’immagine in evidenza) ha iniziato la stagione al Potenza e nel mercato di gennaio si è trasferito all’Az Picerno.

L’altro arrivo in biancoscudato riguarda Vincenzo Polito. Il popolo messinese aveva saputo della notizia in modo indiretto; a comunicarlo ufficialmente la società del Potenza che, nei giorni scorsi, aveva reso nota l’avvenuta cessione al Messina.

Chi è Michele Emmausso

La notizia sull’ingaggio di Emmausso da parte di Acr Messina, circolava sui media ormai da qualche giorno. Con un articolo di sabato scorso, la nostra testata giornalistica lo aveva dato in entrata insieme a quello di Damiano Lia, facendo riferimento a quanto riportato dai colleghi di MessinaSportiva; per Lia manca ancora la comunicazione da parte del club messinese.

Napoletano, originario di Scampia, 181 cm, il classe ’97 (26 anni il prossimo 4 agosto, ndr), esterno destro d’attacco, anche se impiegabile sia al centro che a sinistra, Emmausso è uno di quegli atleti che si è costruito passo dopo passo, partendo dalla Scuola Sporting Neapolis, passando per i campi dei tornei di Eccellenza, con carattere e voglia di emergere. Giovanissimo, grazie ai goal e alla sua tenacia, Emmausso viene seguito da numerose squadre professionistiche. In uno dei momenti più complicati per Michele, arriva la chiamata dalla serie A. Lo vuole e lo prende una delle società più antiche d’Italia: il Genoa CFC 1893.

Inizia il suo lungo girovagare sui campi di serie C: Taranto, Siena, Reggina, Cuneo, Vibonese, Catania, Lecco, Campobasso. Nell’ultima stagione si è diviso tra l’esperienza vissuta a Potenza e quella, dell’ultimo scorcio di stagione, a Picerno. Tra tornei Primavera, Campionato e Coppa Italia – nella terza serie nazionale – l’atleta campano, secondo il portale transfermarkt.it, ha collezionato 154 presenze e 23 reti. Nella stagione scorsa, 22 le volte in cui è sceso in campo con le maglie di Potenza, fino ai primi giorni del nuovo anno solare, e Picerno a seguire. Soltanto tre le marcature, realizzate contro Crotone, Turris e Viterbese e tutte con la maglia dei potentini. Non fortunatissima la permanenza a Picerno dove è andato incontro ad un lungo stop a causa di un infortunio. E’ ritornato in campo nello 0-0 dell’8 aprile scorso proprio contro la sua nuova squadra.

Vincenzo Polito. Insieme a Michele Emmausso sono i primi ingaggi targati Domenico Roma

L’ingaggio di Emmausso dopo quello di Vincenzo Polito

L’arrivo in Biancoscudato di Michele Emmausso segue quello dei giorni scorsi di Vincenzo Polito, difensore di fascia prelevato dal Potenza e per il quale l’annuncio ufficiale era giunto tramite nota pubblicata sui propri media dal club lucano.

Anche per Polito, napoletano, classe ’99, con un passato già nel Messina di Giacomo Modica, la notizia era circolata anticipatamente. Era stato Gianluca Di Marzio che, dalla passeggiata a mare nell’ultima puntata del “Calciomercato – L’Originale” dalla nostra città, ne aveva annunciato l’avvenuto ingaggio insieme a quello del difensore Marco Manetta, prelevato dal Taranto. Per quest’ultimo dovrebbe arrivare a breve l’ufficialità.

Questo pomeriggio, la conferenza stampa di presentazione di tecnico Giacomo Modica e del ds Domenico Roma

Si svolgerà questo pomeriggio, alle ore 17:30 in un noto locale messinese, la conferenza stampa di presentazione del tecnico Giacomo Modica e del direttore sportivo Domenico Roma. Nella circostanza, dovrebbe essere presente anche il presidente Pietro Sciotto. Sarà anche l’occasione per l’esordio ufficiale del nuovo responsabile della comunicazione, Davide Gambale.

