Acr Messina – Vibonese. Romano: “Prestazione buona, giusto pari”

In sala stampa anche l'autore del gol Saverino. L'ex Costa batte i pugni per la propria squadra: "Noi ultimamente penalizzati dagli arbitri"

MESSINA – Al termine della sfida terminata per 1-1 tra Acr Messina e Vibonese polemici contro l’arbitro i calabresi, questa invece l’analisi di mister Giuseppe Romano per i peloritani: “Se valutiamo la prestazione di oggi è buona, abbiamo fatto una gara impeccabile contro una squadra forte e di qualità, sono attrezzati per fare un campionato di alta classifica. La prestazione è stata encomiabile, i ragazzi non si sono risparmiati ma c’è rammarico per il finale. Analizzando però l’intera gara era da pareggio. L’abbiamo sbloccata, poi abbiamo difeso con i denti e le unghie e se avessimo tenuto sarebbe stata una partita perfetta. Potevamo sfruttare meglio la difesa alta degli ospiti, verticalizzando di più e giocare proprio con la velocità di Tourè. Una vittoria poteva dare slancio, ricordiamo che questa squadra avrebbe ad oggi 17 punti, c’è solo da elogiarli i ragazzi. Saverino è un giocatore importante che quando chiamato ha risposto sempre bene, ma chiunque sia entrato ha dato sempre il suo apporto”.

Saverino: “Mi piace inserirmi, bravo Maisano”

L’autore del gol del Messina, Francesco Saverino, subentrato a partita in corso ha così commentato l’incontro: “È stato un gol importante che ci fa fare un punto e muoviamo la classifica. Sappiamo che potevamo portarla a casa, ma così è il calcio a volte segni all’ultimo e vinci altre ti va male. Speravamo di portare a casa i tre punti ma così non è stato. A me piace inserirmi quindi spesso lo faccio, bravo Maisano a trovarmi e quindi bravi a fare gol. Loro comunque hanno creato e quindi il pari è giusto, peccato per come è arrivato. Per noi questo campionato è cruciale dalla prima partita, ora incontreremo le prime della classe e al minimo errore puoi pagare, dobbiamo rimanere concentrati e giocarci le partite. La squadra nel secondo tempo è calata un po’, il campo ha influito ma per entrambi. La partita è andata così e da martedì riprenderemo a lavorare per pensare alla prossima gara”.

Le dichiarazioni Costa ed Esposito

Angelo Costa, direttore sportivo Vibonese: “Il gol del Messina arriva con due metri di fuori gioco, diciamo basta. Noi stavamo giocando bene e questo episodio condiziona la gara, sono stati bravi i ragazzi a riprenderla nei minuti finali, ma abbiamo tanto da lamentarci con le terne arbitrali. Siamo stati in silenzio pur subendo tanti torti ma adesso basta. Fa male tornare a Messina, qui ho vissuto uno dei periodi più belli nel primo anno, non nel secondo quando sono andato via con l’arrivo della nuova proprietà. Vorrei chiarire lo sfogo di Biella, dovuto al fatto che mi sono ritrovato solo con il mister in quelle settimane. Faccio gli auguri alla città di Messina e al Messina affinché possano raggiungere l’obiettivo”.

Raffaele Esposito, allenatore Vibonese: “La squadra ha fatto una grande partita su un campo difficile giocando con grande coraggio. Abbiamo giocato con la linea difensiva alta e questo dimostra il nostro coraggio, il Messina ha avuto pochissime occasioni, nell’occasione del gol mi sembrava in fuorigioco Saverino. Ultimamente gli episodi ci stanno penalizzando, settimana scorsa rigore non dato, oggi sospetta posizione di fuorigioco. La squadra ha dimostrato di avere attributi, aver reagito senza farsi condizionare dai momenti negativi”.