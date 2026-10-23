Addio a Franco Tomasello, maestro della neurochirurgia ed ex rettore dell’Ateneo di Messina

Il docente e luminare della medicina si è spento all'età di 80 anni dopo un rapido peggioramento delle sue condizioni di salute. Sabato camera ardente al Rettorato

MESSINA – Un grave lutto colpisce il mondo accademico e della sanità siciliana. Questa sera, intorno alle ore 20, si è spento all’età di 80 anni il professor Francesco Tomasello. Figura di altissimo profilo scientifico, è stato alla guida dell’Università degli Studi di Messina e poi dell’Ateneo di Enna Kore, lasciando una forte impronta nella comunità universitaria e medica.

Riconosciuto a livello internazionale come un’eccellenza assoluta nel campo della chirurgia cerebrale e spinale, per diversi decenni ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale al Policlinico di Messina, dove ha guidato la divisione di Neurochirurgia dal 1986 al 2013.

Nel 2017 è stato eletto presidente onorario della Federazione mondiale di neurochirurgia.

Il cordoglio di Unime e camera ardente al Rettorato

Questa la nota di Unime: “L’Università degli Studi di Messina, in tutte le sue componenti, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del prof. Franco Tomasello.

Già Rettore dell’Università di Messina dal 2004 al 2013 e, in seguito, dell’Università Kore di Enna, Franco Tomasello era un neurochirurgo di fama internazionale. Messinese, professore ordinario di Neurochirurgia dal 1986, ha guidato la Clinica neurochirurgica del Policlinico universitario dando vita a una scuola di riconosciuto prestigio e ha eseguito come primo operatore oltre 8.000 interventi. Prima del rettorato è stato preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dal 1993 al 2004″.

“Autore di oltre 250 pubblicazioni scientifiche, è stato presidente della Società italiana di Neurochirurgia, vicepresidente dell’Associazione europea delle società neurochirurgiche (EANS) e vicepresidente della Federazione mondiale delle società neurochirurgiche (WFNS), che nel 2015 gli ha conferito la Medaglia d’onore e nel 2017 lo ha eletto presidente onorario. Nello stesso anno, al XVII Congresso europeo di Neurochirurgia, l’EANS gli ha attribuito il premio alla carriera”.

«Con la scomparsa del prof. Franco Tomasello – dichiara la rettrice Giovanna Spatari – l’Università di Messina perde una figura che ha segnato in profondità la sua storia e un uomo di scienza che ha portato il nome della nostra città nel mondo. In questo momento di dolore, l’intera comunità accademica (docenti, personale tecnico-amministrativo, studentesse e studenti) si stringe con affetto attorno alla famiglia, ai colleghi e ai tanti allievi che ne custodiranno l’insegnamento. A loro giungano le più sentite condoglianze mie e dell’Ateneo».

Domani, sabato 24 ottobre, dalle ore 10,00 alle ore 19, la camera ardente sarà allestita nell’Aula Magna del Rettorato.

