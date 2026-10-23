 Messina, si presenta "Via verso la notte" di Enrico Caltagirone

Messina, si presenta “Via verso la notte” di Enrico Caltagirone

Redazione

Messina, si presenta “Via verso la notte” di Enrico Caltagirone

venerdì 23 Ottobre 2026 - 20:43

Appuntamento sabato 24 ottobre con la presentazione del libro firmato da ricercatore

MESSINA – In primo piano il libro “Via verso la notte” di Enrico Caltagirone. Sabato 24 ottobre, alle ore 17:30, presso Assostampa sede di Messina, Piazza Antonello, Palazzo Mariani, ci sarà un momento di incontro-conferenza con il ricercatore sul suo ultimo volume, edito a giugno 2026 da Etabeta e inserito nella collana Terzo Millennio.

La presentazione ha ricevuto il patrocinio dell’associazione Ucsi Sicilia, che sarà per l’occasione rappresentata dal vicepresidente nazionale, Domenico Interdonato. Curerà l’introduzione e il coordinamento l’avvocata Tommasa Siragusa.

Relazioneranno i professori Carmelo Eduardo Maimone e Gabriella Bertuccini e i loro contributi saranno intervallati dagli approfondimenti del professore Caltagirone.

Lo scrittore Pippo Donato declamerà alcune liriche inserite nel testo.

Al professore Giuseppe Rando spetterà la formulazione delle conclusioni sulla struttura dell’opera.
L’ingresso sarà libero.

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