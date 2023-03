Addio a Gianni Minà, maestro di giornalismo - Tempostretto

Grande cronista e firma della tv e della carta stampata, è morto dopo una breve malattia

L’annuncio è delle 21.37 su Facebook: “Gianni Minà ci ha lasciato dopo una breve malattia cardiaca. Non è stato mai lasciato solo, ed è stato circondato dall’amore della sua famiglia e dei suoi amici più cari. Un ringraziamento speciale va al professore Fioranelli e allo staff della clinica Villa del Rosario che ci hanno dato la libertà di dirgli addio con serenità”. La foto è tratta dalla sua pagina Fb. Torinese, nel mese di maggio avrebbe compiuto 85 anni.

Da Castro e Márquez a Maradona e Cassius Clay: quante interviste storiche

Impossibile ricordare una così lunga carriera di giornalista e conduttore televisivo in poche righe. Solo una carrellata d’immagini per ricordarlo: dal giornalismo sportivo alle trasmissioni Rai, con “Blitz” e altri programmi e reportage, incontrando e raccontando personalità come Gabriel García Márquez e Fidel Castro, Maradona, Cassius Clay, Fellini, Troisi, Leone, Bearzot e tanti altri. Con l’America Latina e la rivoluzione sempre nel cuore, coniugando la passione da cronista con la partecipazione emotiva di chi non nascondeva il proprio pensiero.