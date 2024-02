Addio a Paolo Gatto, una vita al fianco dei disabili

L'avvocato messinese aveva fondato l'associazione "Tre Ali"

MESSINA – È morto ieri ed era malato da tempo. L’avvocato messinese Paolo Gatto era stato insignito nel mese di gennaio di un riconoscimento per l’impegno civile, in occasione della Giornata dell’avvocatura. Per anni impegnato come volontario al Club Arietta, con la Caritas, a sostegno di chi aveva delle disabilità, aveva fondato assieme alla moglie, Angela Pizzimenti, anche lei morta di recente, l’associazione Tre Ali.

Un’associazione nata nel 2007 e che ancora oggi si occupa di sostenere persone con Sindrome di down e le proprie famiglie e, dal 2017, pure a supporto di bambini con disabilità di vario tipo. Ed è stata proprio la nascita del figlio Lorenzo, nel 2003, a dare la spinta alla coppia per fondare l’associazione, anche se l’attività da volontari di Gatto e Pizzimenti è stata una costante nella loro vita.

In tanti, a Messina, lo ricordano per la competenza nel lavoro e per la passione e l’umanità in campo sociale. I funerali si svolgeranno sabato 10 febbraio, alle 16, nella chiesa di San Gabriele.

Ai familiari le condoglianze da parte della società Tempostretto, dell’editore Pippo Trimarchi, del direttore e della redazione.