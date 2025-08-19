Addio a Salvo Vitale, fondatore di Radio Aut con Peppino Impastato

Insegnante e militante che non ha mai smesso di credere alla giustizia sociale e alla lotta alle mafie. Camera ardente alla Casa Memoria Impastato

SICILIA – È morto in ospedale Salvo Vitale, al fianco di Peppino Impastato nel fondare Radio Aut a Cinisi. Aveva compiuto 82 anni il 16 agosto. Insegnante, militante e compagno che non ha mai smesso di credere negli ideali di giustizia sociale e di liberazione dalle mafie. E a ricordarlo è proprio la Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato. “Caro Salvo, purtroppo anche tu te ne sei andato e noi rimaniamo con tanta sofferenza nel cuore. In questi lunghi anni sono tanti i compagni che ci hanno lasciati, compagni che hanno condiviso le battaglie e le idee di Peppino e che rimarranno per sempre vivi nei nostri cuori e nelle nostre lotte. Con te, Salvo, se ne va un amico, un compagno che voleva cambiare il mondo sfidando la mafia. Lo hai fatto da Radio Aut con Peppino, in tante lotte e per tutto il corso della tua vita, credendo nei tuoi ideali fino alla fine. Abbiamo fatto un lungo percorso insieme, un percorso in difesa della memoria di Peppino, supportando mamma Felicia, formando i primi attivisti che aprivano le porte di Casa Memoria”.

Mercoledì 20, dalle 15 alle 22, e giovedì 21, dalle 9 alle 15, sarà allestita la camera ardente presso la Casa Memoria Impastato in Corso Umberto I, 220, a Cinisi.

“Hai fatto vivere il ricordo e il messaggio di Peppino Impastato e di questa storia collettiva”

Continua il post su Fb della Casa Memoria, che vede Giovanni Impastato tra i fondatori: “Caro Salvo, non ti sei mai fermato, anche nel tuo impegno come insegnante hai fatto vivere il ricordo e il messaggio di Peppino Impastato e di questa storia collettiva. Grazie professore, per aver lottato sempre e per essere stato sempre una voce libera. Ti abbracciamo con forza e con tanta tristezza nel cuore. La nostra vicinanza alla moglie Dina e ai figli Sabrina, Karol e Vincenzo”.

Quell’intenso monologo nei “Cento passi” con Gioè nei suoi panni

“Abbiamo condiviso una lunga strada insieme e anche alcuni scontri, ma sempre uniti dai nostri ideali e valori”. Questo il commento di Giovanni Impastato. Da ricordare che, nel film “I cento passi” di Marco Tullio Giordana, Salvo Vitale è interpretato da Claudio Gioè e a lui è affidato un intenso monologo, tramettendo da Radio Aut, dopo l’uccisione di Peppino Impastato.

Foto dalla pagina Fb Casa Memoria Impastato (la seconda con Felicia Impastato).

