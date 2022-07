Addio a Vittorio Morace, fondatore di Ustica Lines - Tempostretto

Comandante e imprenditore nel settore del trasporto marittimo, è stato anche presidente del Trapani Calcio

La famiglia Morace ha annunciato la scomparsa del Comandante Vittorio Morace, a 81 anni, dopo una lunga malattia. I funerali si terranno in forma assolutamente riservata. Ricordato come uomo amabile, determinato e schietto, Vittorio Morace è stato il fondatore di Ustica Lines, affermandosi leader nei collegamenti da e per la Sicilia e con le isole minori, e poi fino al 2016, presidente della attuale Liberty Lines.

Doppia veste per il Comandante, perché oltre ad essere un abile imprenditore nel settore del trasporto marittimo, Morace ha ricoperto il ruolo di dirigente sportivo come presidente del Trapani Calcio, con il quale ha conseguito importanti successi.

Liberty Lines, con grande commozione, si unisce al dolore della famiglia Morace per la scomparsa del fondatore Vittorio. “Uomo dedito al lavoro che con la sua professionalità, competenza ed abnegazione- si legge in una nota della compagnia di navigazione – ha creato al Sud una grande ed innovativa azienda”.