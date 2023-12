Addio al prof. Aristide Macris, tra i fondatori della comunità greca a Messina - Tempostretto

Da Tripoli, in Arcadia (Grecia), si era trasferito a Messina nel 1959 e aveva insegnato in diverse scuole superiori della città

“È con grande rammarico che comunico che oggi è deceduto Aristides Macris, 85 anni, membro fondatore della nostra Comunità e fattore di spicco del greco”.

L’annuncio è del figlio, Daniele Macris. “llustre matematico, combattente per la libertà e la giustizia dei popoli e delle persone, ottimo capofamiglia, lascia un vuoto profondo nella famiglia, conoscenti e amici”. Era originario di Tripoli, in Arcadia (Grecia), e nel 1959 si era trasferito a Messina, dove ha insegnato in diverse scuole superiori.

“Amava la scienza e l’estro umanistico, con la fierezza della sua amata Arcadia”

Ricorda il figlio Daniele, docente al liceo “Maurolico” e impegnato nella diffusione della cultura greca: “Mio padre (nella foto in basso da giovane, n.d.r.) arrivò a Messina nel 1959 per studiare matematica. Si oppose apertamente alla dittatura dei colonnelli greci. Fu candidato del Psiup e del Pci. Ha insegnato, dal 1967, in particolare all’Itis Verona-Trento, al Nautico “C. Duilio”, al liceo classico “Impallomeni” di Milazzo, al Seguenza e, infine, all’Archimede di Messina dal 1975 al 1998. Docente all’avanguardia, si distinse per sensibilità sociale e personale. Fu segretario della Cgil scuola di Messina e poi si impegnò con i Cobas. Umanista scienziato, poliglotta, profondo conoscitore di poesia e pensiero, in lui convivevano il rigore scientifico e l’estro umanistico, l’ironia e il senso dell’umorismo, la dignità e la fermezza della sua fiera, antica semplice terra: l’Arcadia”.

L’addio avverrà domani, giovedì 21 dicembre 2023, nella sede della Comunità greca di Stenos, sul viale San Martino 273, Messina, dalle 10 alle 16.

Al professore Daniele Macris e a tutti i familiari le condoglianze di Tempostretto.