Addio alla dottoressa Violi, Policlinico e UniMe a lutto

Era dirigente medica nell'Endocrinologia

MESSINA – Dopo una breve malattia, è morta Maria Antonia Violi, dirigente medica dell’Unità operativa complessa di Endocrinologia del Policlinico di Messina. A esprimere il loro cordoglio sono la rettrice Giovanna Spatari e il direttore generale dell’Aou “Gaetano Martino” Giorgio Giulio Santonocito.

Così in una nota: “La dottoressa Violi, per tutti Antonella, è stata una colonna portante dell’Uoc di Endocrinologia, fornendo un contributo più che rilevante per la crescita della Scuola endocrinologica messinese, di cui è entrata a far parte sin dai primissimi anni ’90. La dottoressa Violi si è sempre distinta non solo per dedizione al lavoro, serietà professionale e rigore scientifico-culturale, ma anche per la estrema disponibilità nei confronti dei colleghi con cui ha collaborato. In questo momento di profonda tristezza, l’Università di Messina e l’Aou G. Martino, unitamente a tutto il personale di Endocrinologia, si stringono affettuosamente ai familiari nel ricordo di una persona così speciale”.

Laureata in Medicina e Chirurgia nel 1992 e specialista in Endocrinologia e Malattie metaboliche nel 1998, sempre con il massimo dei voti, Antonella Violi aveva conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Scienze endocrinologiche e metaboliche nel 2009. E dallo stesso anno ha assunto la qualifica di dirigente medica, ricoprendo anche il ruolo di vicario del direttore negli anni più recenti.