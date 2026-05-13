 Addio alla piccola Alessia, la "guerriera" tifosa del Palermo

Addio alla piccola Alessia, la “guerriera” tifosa del Palermo

Redazione

Addio alla piccola Alessia, la “guerriera” tifosa del Palermo

mercoledì 13 Maggio 2026 - 12:51

La bambina aveva 8 anni e si è spenta nella notte dopo una lunga malattia.

PALERMO – Palermo piange per la morte della piccola Alessia La Rosa (nella foto di Tullio Puglia, pubblicata sulla pagina ufficiale del club, in campo prima di una gara), la bambina di 8 anni che per anni ha lottato contro un tumore ma che non ha mai smesso di frequentare lo stadio Barbera e di tifare per i colori della sua città. La notizia si è diffusa in mattinata e tanti tifosi messinesi e da ogni parte d’Italia l’hanno rilanciata, per ricordare “la guerriera”.

Il Palermo ricorda la piccola Alessia

Alessia si è spenta nella notte. Molte volte ha accompagnato i rosanero in campo, mano nella mano con il calciatore Jacopo Segre. La bambina è diventata simbolo della passione genuina per il calcio e per il Palermo. La società l’ha voluta ricordare con un comunicato di cordoglio. E su Facebook ha scritto: “Esiste un finale diverso. Uno in cui tu non te ne sei mai andata. E sei rimasta con noi, con le luci dello stadio riflesse negli occhi mentre entri in campo coi ragazzi, o lassù in curva mentre canti con tutto il fiato che hai. Questo finale, se vogliamo, è ancora possibile, finché ognuno di noi porterà il tuo sorriso nel cuore. Ci vediamo allo stadio Ale, come sempre e per sempre”. Anche la Curva Nord dei tifosi rosanero ha espresso la propria vicinanza alla famiglia sui social.

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