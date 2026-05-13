Addio alla piccola Alessia, la “guerriera” tifosa del Palermo

La bambina aveva 8 anni e si è spenta nella notte dopo una lunga malattia.

PALERMO – Palermo piange per la morte della piccola Alessia La Rosa (nella foto di Tullio Puglia, pubblicata sulla pagina ufficiale del club, in campo prima di una gara), la bambina di 8 anni che per anni ha lottato contro un tumore ma che non ha mai smesso di frequentare lo stadio Barbera e di tifare per i colori della sua città. La notizia si è diffusa in mattinata e tanti tifosi messinesi e da ogni parte d’Italia l’hanno rilanciata, per ricordare “la guerriera”.

Il Palermo ricorda la piccola Alessia

Alessia si è spenta nella notte. Molte volte ha accompagnato i rosanero in campo, mano nella mano con il calciatore Jacopo Segre. La bambina è diventata simbolo della passione genuina per il calcio e per il Palermo. La società l’ha voluta ricordare con un comunicato di cordoglio. E su Facebook ha scritto: “Esiste un finale diverso. Uno in cui tu non te ne sei mai andata. E sei rimasta con noi, con le luci dello stadio riflesse negli occhi mentre entri in campo coi ragazzi, o lassù in curva mentre canti con tutto il fiato che hai. Questo finale, se vogliamo, è ancora possibile, finché ognuno di noi porterà il tuo sorriso nel cuore. Ci vediamo allo stadio Ale, come sempre e per sempre”. Anche la Curva Nord dei tifosi rosanero ha espresso la propria vicinanza alla famiglia sui social.