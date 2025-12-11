Reggio. La giornata “Cultura è Legalità”, studenti e cittadini nel villaggio della Polizia di Stato

La manifestazione Cultura è Legalità, è promossa dal Questore Salvatore La Rosa e dal Rettore dell’Università Mediterranea Zimbalatti

REGGIO CALABRIA – Si svolge oggi la manifestazione “Cultura è Legalità, promossa dal Questore Salvatore La Rosa e dal Rettore dell’Università Mediterranea Giuseppe Zimbalatti.

Tra il Comune e il Teatro Francesco Cilea sarà attivo per tutta la giornata il villaggio della legalità della Polizia di Stato, aperto agli studenti di ogni ordine e grado. Cuore dell’iniziativa è il Truck “Una vita da social”, aula didattica multimediale dove gli esperti del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica illustreranno ai giovani i rischi del web, dal cyberbullismo alle frodi informatiche.

Nel villaggio saranno allestiti diversi stand: la Polizia Scientifica farà conoscere tecniche di rilevazione e analisi delle impronte digitali; la Polizia Stradale esporrà apparecchiature di controllo della velocità e strumenti come l’alcol test; il Reparto Volo presenterà strumentazioni aeronautiche.

In esposizione anche la Lamborghini Urus della Polizia Stradale, utilizzata per il trasporto urgente di organi, affiancata da due auto storiche del Corpo: una Alfa Romeo Giulietta 1600 del 1979 e un’Alfa Romeo Alfetta 1800 del 1973.

Alla Pinacoteca comunale sarà possibile visitare la mostra di divise storiche della Polizia di Stato e la personale dell’artista e poliziotto Matteo Plini, “Esserci sempre – Valori di un eterno presente”, dedicata al quotidiano impegno delle donne e degli uomini della Polizia.

La giornata si concluderà al Teatro Cilea con il concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Maurizio Billi, alla presenza del Capo della Polizia Vittorio Pisani. Sul palco anche il soprano Anna Kaziova, il tenore Cataldo Caputo e i cori dell’Università Mediterranea e del Teatro Cilea. Presenta l’evento il conduttore televisivo Salvo La Rosa.