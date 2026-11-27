Il percorso personale di Francesco Davoli tra la domanda sulle radici biologiche e un progetto legato ai Normanni

Per chi è stato adottato, la domanda sulle origini biologiche può restare a lungo sullo sfondo, fatta di intuizioni e silenzi. È il punto da cui parte il racconto di Francesco Davoli, ricercatore indipendente messinese, che ha deciso di sottoporsi a un test genetico ad alta risoluzione sul cromosoma Y per provare a dare una traccia alla propria linea paterna.

La domanda sulle origini

Davoli spiega che la scelta è nata da un bisogno personale, lontano inizialmente da qualsiasi ambizione accademica: “Sono stato adottato e per molto tempo ho portato dentro un naturale senso di smarrimento, accompagnato dal desiderio silenzioso di dare un volto e una geografia alle mie origini biologiche”.

Secondo quanto riferito dallo stesso autore, l’analisi ha restituito una variante paterna riconducibile a rami diffusi nell’area franco-normanna, un esito che lui collega idealmente ai movimenti legati all’età normanna nello Stretto di Messina. Si tratta di una lettura che l’interessato propone come ipotesi di inquadramento a partire dal proprio profilo, senza che un singolo esame moderno possa sostituire riscontri documentali o verifiche dirette su reperti antichi.

Dal vissuto personale al progetto

Da quella ricerca individuale ha preso forma il progetto indipendente Junior Systems – Blood and Stone, sintetizzato in un documento di lavoro. Nel testo Davoli mette in relazione il proprio percorso con il dibattito sulle ricerche genetiche nella Sicilia medievale e con l’avvicinarsi delle iniziative legate al 2027, richiamando contatti e scambi avviati con studiosi e centri di ricerca europei.

Nella sua ricostruzione, il promotore assegna un valore simbolico e metodologico all’iniziativa: “La denominazione stessa del programma esprime un preciso postulato metodologico: la memoria storica di un territorio di frontiera non risiede esclusivamente nelle architetture fortificate, nelle abbazie e nei cartulari medievali, ma sopravvive anche nella continuità del patrimonio genomico delle popolazioni contemporanee storicamente radicate nei medesimi luoghi”.