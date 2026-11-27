Avviata procedura tramite Invitalia, l'intervento vale 21 milioni e mezzo

MESSINA – Il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Francesco Rizzo, sarà commissario per la bonifica della Zona Falcata. Il provvedimento è stato approvato alla Camera e ora si attende il via libera dal Senato. L’obiettivo è di velocizzare un iter troppo lento. Basti pensare che, come denunciato dal Pd, i fondi sono stati stanziati quattro anni fa (formalizzati a luglio 2024) ma ancora non è stata pubblicata neanche la gara d’appalto.

Nel frattempo, in realtà, l’iter prosegue. Con il decreto numero 164 del 25 novembre 2026, l’Autorità di sistema portuale dello Stretto ha avviato la procedura per affidare i servizi di estensione della verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica per appalto integrato e di verifica del progetto esecutivo legati ai lavori di rimozione delle sorgenti primarie di contaminazione e del relitto Rigoletto nella Zona Falcata di Messina. L’intervento ha un quadro economico complessivo di 21 milioni 539mila 666 euro, finanziato per 20 milioni di euro con risorse del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 assegnate dal Cipess con delibera del 9 luglio 2024 e per 1 milione 539mila 666 euro con fondi del bilancio dell’ente.

L’affidamento tramite Invitalia e i costi di verifica

Su proposta della responsabile unica del progetto, Roberta Curcio, l’ente ha demandato a Invitalia, in qualità di centrale di committenza, l’acquisizione e la valutazione dei preventivi tramite affidamento diretto rivolto a un organismo di ispezione accreditato, senza suddivisione in lotti e senza subappalto. L’importo a base di gara per il servizio è fissato in 131.674 euro oltre Iva e oneri di legge, di cui 40.135 euro per l’estensione della verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica aggiornato e 91.538 euro per la verifica del progetto esecutivo.

Con Iva e contributi previdenziali inclusi, la copertura complessiva per l’incarico ammonta a 167.068 euro, ricavata rimodulando il quadro economico approvato il 17 ottobre 2025 senza modificare l’importo totale dell’opera. In particolare, la voce dedicata alle spese per la verifica del progetto sale da 98.360 euro a 131.674 euro tramite una compensazione interna di 33.313 euro sottratti alla voce relativa a direzione lavori, coordinamento della sicurezza in esecuzione e collaudo, che passa da 378.653 euro a 345.340 euro.

L’adeguamento del progetto di fattibilità tecnico-economica, redatto da Ph3 engineering e consegnato il 20 luglio 2026, si è reso necessario a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo numero 209 del 31 dicembre 2024 al codice dei contratti pubblici.

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