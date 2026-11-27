Sabato a Piazza Cairoli torna l'appuntamento con "Giocattoli in movimento"

MESSINA. Si terrà anche quest’anno a Messina “Giocattoli in Movimento”, l’iniziativa nazionale organizzata dal Movimento 5 Stelle in tutte le principali piazze italiane dove i protagonisti sono i sorrisi dei bambini, libri e giocattoli e l’ambiente. L’evento si terrà sabato 28 novembre, dalle 16.30 alle 19.30 a Piazza Cairoli all’altezza di via XXVII Luglio. Bambini ed adulti avranno la possibilità di donare dei libri per ragazzi e giocattoli, anche di seconda mano purché in buono stato.

“Libri ed i giocattoli che saranno raccolti, suddivisi tra nuovi ed usati, – spiega Marco Oriolesi presidente del gruppo territoriale del M5S – saranno poi donati a reparti pediatrici, case di accoglienza per minori e strutture per l’infanzia cittadine. In un momento storico di grande difficoltà economica ed aumento dei prezzi il Movimento 5 Stelle vuole riportare il Natale al suo significato più autentico: la vicinanza e la solidarietà verso i più fragili, in particolare i bambini. Questa iniziativa – conclude Oriolesi – rappresenta la nostra idea di comunità che non abbandona nessuno, che si prende cura dei più deboli, che condivide e si sostiene reciprocamente”.

Ogni libro e giocattolo donato è un sorriso restituito in occasione del Natale e della festa della Befana. Una speranza riaccesa per quei bambini che rischiano di essere dimenticati dalla crisi economica. Con un piccolo gesto di altruismo si può donare un sorriso prezioso a tanti bambini che ne hanno bisogno.

Lo scopo è quello di sensibilizzare al riuso e allo scambio. Chi partecipa contribuisce concretamente ad atti di solidarietà per i bambini meno fortunati della nostra città, senza dimenticare che si aiuta l’ambiente riducendo la produzione di plastica ed evitando che tanti giochi ancora utilizzabili finiscano in discarica.