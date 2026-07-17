 Aeroporto di Catania, inaugurato il nuovo collegamento con Zanzibar

Aeroporto di Catania, inaugurato il nuovo collegamento con Zanzibar

Redazione

Aeroporto di Catania, inaugurato il nuovo collegamento con Zanzibar

venerdì 17 Luglio 2026 - 15:30

Voli diretti con frequenza quindicinale da luglio a ottobre

Sac, società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, e Neos, compagnia aerea di Alpitour World, annunciano l’avvio del nuovo collegamento diretto tra Catania e Zanzibar inaugurando una nuova rotta estiva che sarà operativa con frequenza quindicinale fino al mese di ottobre.

Il nuovo collegamento, inaugurato lo scorso 4 luglio con il primo volo partito da Catania, amplia ulteriormente l’offerta di destinazioni internazionali disponibili dall’Aeroporto “Vincenzo Bellini”, offrendo ai passeggeri della Sicilia orientale la possibilità di raggiungere senza scali una delle mete più richieste dell’Oceano Indiano, apprezzata per il turismo balneare, naturalistico e per i viaggi che combinano soggiorni mare e safari in Tanzania.

Le operazioni saranno effettuate con aeromobile Boeing B787-9, configurato con 28 posti in Premium e 327 posti in Economy, per una capacità complessiva di 355 passeggeri. A bordo è presente un sistema di intrattenimento individuale ed è disponibile la connessione Wi-fi.

L’attivazione della rotta conferma la collaborazione tra SAC e Neos e rafforza il ruolo dell’Aeroporto di Catania come scalo di riferimento per l’Italia meridionale e il Mediterraneo, capace di intercettare una domanda sempre più orientata verso destinazioni di medio e lungo raggio.

Dallo scalo etneo, infatti, Neos collega già alcune delle destinazioni turistiche più richieste dal mercato, tra cui Cuba, Egitto, Kenya, Madagascar, Maldive, Messico, Repubblica Dominicana e Spagna, ampliando ulteriormente le opportunità di viaggio a disposizione dei passeggeri siciliani.

Per Neos, il nuovo collegamento rappresenta un ulteriore tassello nello sviluppo della propria programmazione estiva in Italia, consolidando la presenza della compagnia nello scalo etneo e ampliando le opportunità per il mercato siciliano.

L’avvio del collegamento diretto con Zanzibar rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita dell’Aeroporto di Catania e testimonia la capacità dello scalo di attrarre collegamenti verso destinazioni a lungo raggio ad alto valore turistico. La collaborazione con Neos continua a rafforzarsi attraverso un’offerta che amplia le opportunità di viaggio per i passeggeri siciliani e contribuisce a consolidare il ruolo di Catania come principale scalo del Mediterraneo per il traffico turistico internazionale”, hanno dichiarato Anna Quattrone, presidente di Sac, e Nico Torrisi, amministratore delegato di Sac.

Con il nuovo collegamento diretto per Zanzibar rafforziamo ulteriormente la nostra presenza a Catania e ampliamo l’offerta di destinazioni a lungo raggio accessibili dalla Sicilia. Questa nuova rotta si inserisce in una rete già ricca di collegamenti operati da Neos dallo scalo etneo e consente ai viaggiatori di raggiungere una delle mete più richieste dell’Oceano Indiano“, dichiara Aldo Sarnataro, direttore commerciale Neos.

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