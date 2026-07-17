L’Orlandina ingaggia Ntsourou, Zampogna e Borriello

Un play d'esperienza più due giovani di prospettiva che bene hanno fatto anche a livello nazionale. L'Orlandina affida il ruolo di vice a Raspaolo

CAPO D’ORLANDO – Prosegue la costruzione della squadra con l’Orlandina che non resta a guardare in questa prima metà di luglio e aggiunge al proprio roster in vista della prossima stagione tra nuovi cestisti e insieme a loro ufficializza anche Luca Raspaolo come nuovo vice allenatore biancazzurro.

I tre nuovi acquisti

Jerome Ntsourou, ala forte congolese di formazione italiana, classe 2006, proveniente da avventure di spessore come la Stella Azzurra e l’EBK a Roma. Il suo percorso è già ricco di esperienze di altissimo livello. Nel 2024 ha conquistato il titolo di Campione d’Italia Under 19 Gold con la Stella Azzurra Roma, venendo inserito nella Top Five delle Finali Nazionali di Cecina, riconoscimento che ne certifica il valore tra i migliori prospetti della competizione. Ha inoltre partecipato alla prestigiosa Euroleague Basketball Next Generation Tournament, confrontandosi con alcuni dei migliori talenti europei della sua generazione.

Alfonso Zampogna nato il 2 novembre 2000, è un playmaker capace di unire qualità tecniche, leadership e grande intensità sui due lati del campo, caratteristiche che ne hanno fatto uno dei profili più interessanti della categoria. Regista di 186 centimetri, Zampogna arriva a Capo d’Orlando dopo un percorso di costante crescita che lo ha visto protagonista in piazze importanti del panorama cestistico nazionale.

Salvatore Borriello è giovane, ambizioso e già protagonista in contesti senior di alto livello, Borriello rappresenta perfettamente la filosofia del club: investire su talenti di prospettiva, capaci di crescere all’interno di un ambiente competitivo e di contribuire fin da subito agli obiettivi della società. Nato il 28 agosto 2006, alto 187 centimetri, Borriello è un playmaker moderno, dotato di grande personalità, visione di gioco e capacità di incidere su entrambe le metà campo.

Raspaolo vice

L’arrivo di Raspaolo conferma ancora una volta la scelta di non guardare soltanto al presente, ma anche al futuro, puntando su una figura giovane, preparata e reduce da risultati di assoluto prestigio.

Nel corso della sua esperienza alla Libertas Cernusco, Raspaolo ha ricoperto sia il ruolo di vice allenatore con la prima squadra impegnata nella Serie B Interregionale sia un ruolo di spicco nel settore giovanile, distinguendosi per qualità tecniche, tattiche e attenzione alla formazione degli atleti.

“Sono orgoglioso ed entusiasta di entrare a far parte di una realtà storica della pallacanestro italiana come l’Orlandina Basket. Desidero ringraziare sinceramente il ds Antonio Sapone, coach Domenico Bolignano e tutta la società per la grande fiducia che mi hanno dimostrato” sono state le sue prime parole.