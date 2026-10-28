Dal “terremoto” Schifani all’accordo Meloni-Cateno, l’analisi politica di Antonio De Luca

A pochi mesi dal voto, il capogruppo all'Ars del M5s traccia il punto parlando delle scelte dei leader e dell'alleanza romana tra FdI ed ScN: "Si è messo in un angolo"

MESSINA – Il terremoto Schifani, le Regionali sempre più vicine, l’accordo tra Giorgia Meloni e Cateno De Luca. Antonio De Luca, capogruppo all’Ars del Movimento 5 stelle, ha risposto alle domande di Tempostretto con la consueta trasparenza. Risposte dirette e chiare, per un’analisi che arriva a diversi mesi dalle elezioni, di cui ancora non si conosce la data (ottobre 2027?), ma nel pieno di un fermento politico che pone la Sicilia sempre più vicina a Roma.

De Luca: “Terremoto nel centrodestra, centrosinistra compatto”

“Nel centrodestra non c’è un assestamento, ma un terremoto che sta mostrando tutte le fratture di quella che è una congrega elettorale e non una coalizione politica – ha affermato Antonio De Luca, riferendosi ai giorni complicati vissuti di recente dal governo Schifani a Palermo -. Il centrosinistra invece è formato come coalizione. Bisognerà scegliere chi sarà l’interprete di un perimetro ben definito da tempo. Tant’è che ho sempre detto, quando Cateno De Luca diceva di stare a destra o a sinistra, che lui doveva restare a destra perché la sinistra è un’altra cosa”.

La scelta dei leader passa anche da Roma

Lo scacchiere è in corso di definizione e gli schieramenti si stanno via via assestando, ma mancano i candidati principali. Antonio De Luca ha spiegato che la scelta sarà “influenzata da entrambi i lati alle scelte dei leader nazionali. Noi stiamo discutendo chi dovrà essere il nostro a livello nazionale tra Conte e Schlein. Sicuramente sceglieremo con le primarie”. I ragionamenti romani avranno per forza di cose “refluenze” regionali, ha proseguito il pentastellato, che parlando della scelta del centrodestra, invece, ha parlato di “lunghissima notte dei lunghissimi coltelli”. E cioè la diatriba tra “Forza Italia, che vuole ribadire la propria centralità in Sicilia nonostante con Schifani abbia fallito, e gli altri partiti, Fratelli d’Italia in primis. Che però già esprimerà Giorgia Meloni come candidata nazionale”.

L’accordo Meloni-Cateno: “Lui si è messo in un angolo”

E l’accordo tra Meloni e Cateno De Luca può influenzare questa scelta? Antonio De Luca è sicuro: “Può influenzarlo, ma solo a casa di Cateno De Luca. Nel senso che oggi lui dovrà, anche se dice che non è così, assoggettarsi alle logiche romane del centrodestra che lui diceva di odiare. Da questo punto di vista per salvarsi si è messo in un angolo”.

L’astensionismo: “Arrivare uniti porterà la gente alle urne”

Infine una breve analisi sull’astensionismo. Come si riportano i cittadini alle urne? De Luca ha affermato che serve fare di tutto perché “è giusto che le persone vadano a votare e scelgano i propri rappresentanti. Maggiore affluenza alle urne significa maggiore legittimazione del governo che si insedierà, a prescindere che sia di destra o di sinistra. Sono convinto che, già presentandoci uniti e a differenza del passato come una contendente reale per la vittoria, faremo tornare tanta gente al voto. In passato la vittoria di Schifani era già scritta ancora prima di iniziare a votare. C’è stata tanta gente che non voleva votare né Pd, né M5s, né Schifani. Magari arrivando uniti avremmo potuto raccontare una storia diversa. Sono convinto che una parte dell’elettorale, vedendo possibile il trionfo, verrà a votare”.