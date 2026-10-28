A18 e A20, “sospendere i pedaggi”. Il Cas: “Nessun abbassamento del limite di velocità”

La precisazione in merito alle ordinanze che dispongono l'abbassamento del limite a 60 k/h nei tratti interessati dai cantieri. Federconsumatori: "Paradossale dover pagare"

Fa discutere il limite di 60 k/h disposto dal Consorzio per le autostrade siciliane su ampi tratti di A20 e A18. Come abbiamo chiarito in questo articolo la limitazione non riguarda indistintamente le intere tratte tra Messina e Palermo (A20) e Messina e Catania (A18) ma solo quelle interessate dai cantieri, previsti tra Villafranca e Patti, sulla A20, e tra Roccalumera e Giarre, sulla A18. Il limite massimo di velocità di 60 chilometri orari e il divieto di sorpasso non si estendono uniformemente alle due tratte, ma si applicano esclusivamente nei singoli segmenti stradali interessati di volta in volta dai cantieri.

“Pagare il pedaggio è paradossale”

Federconsumatori Sicilia ha intanto chiesto la sospensione dei pedaggi sulle tratte autostradali interessate dai lavori: “Pagare il prezzo di un’autostrada, quando si viaggia a 60 orari e non c’è possibilità di sorpassare, sarebbe veramente paradossale: a queste condizioni di percorrenza – ha detto il presidente Alfio La Rosaa – non si può chiedere un prezzo per un servizio che, di fatto, non esiste più”.

Riguardo ai lavori e alle limitazioni, l’associazione n”on può che prendere atto della necessità di queste misure, così impattanti sugli utenti della strada”. “E’ una questione di sicurezza – ha aggiunto il presidente di Federconsumatori Sicilia – che oggi trova, purtroppo, la soluzione più dolorosa. Le manutenzioni andavano fatte anni fa, in modo puntuale e con una progettazione ben più lungimirante di quella fatta dal CAS”.

Alla luce di quanto sta avvenendo, Federconsumatori Sicilia annuncia che vigilerà sui tempi di esecuzione dei lavori e farà ulteriori segnalazioni all’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) qualora tali tempi saranno sforati anche di un solo giorno.

La precisazione del Cas

Autostrade Siciliane, in una nota, ha smentito l’abbassamento generalizzato del limite di velocità a 60 km orari sulle tratte autostradali A18 e A20, riportato da alcune testate. “Le ordinanze direttoriali 75 e 76 – ha specificato il Cas – indicano la lunghezza della tratta autostradale lungo la quale verranno complessivamente effettuate fino al 31 dicembre diverse e circoscritte lavorazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e di mitigazione del rischio. Le medesime ordinanze precisano che solo in corrispondenza dei singoli cantieri (essi sono ovviamente di lunghezza limitata e non certo un unico cantiere lungo 48 chilometri; inoltre, i cantieri saranno mobili e oggetto di avanzamento progressivo), verranno istituiti limiti di velocità più bassi, come da sempre avviene ovunque in qualsiasi cantiere, a tutela della sicurezza della circolazione e dei lavoratori impegnati nell’area”.

“Nelle tratte autostradali non interessate dai cantieri e dai lavori rimangono pertanto i limiti di velocità attualmente vigenti”, conclude la nota.

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