Aeroporto di Reggio Calabria, stop alla navetta privata Star Bus di collegamento con Messina

Carburante alle stelle, la ditta di Bagnara molla il servizio

20 euro nei feriali e 25 nei festivi, un prezzo molto più alto rispetto alla combinazione aliscafo più bus (4 euro più 1.50, quindi 5.50) ma l’unico vero collegamento in un’ora e venti minuti.

Anche se più costoso, il servizio della navetta Star Bus, un privato di Bagnara, era stato apprezzato dai messinesi che hanno usufruito dei voli dall’aeroporto di Reggio Calabria, perché su prenotazione e quindi più affidabile rispetto alle incognite dei bus Atam, le cui corse via autostrada sono poche ed altre sono nel traffico cittadino, col rischio di perdere un volo o una coincidenza e/o impiegare tempi molto lunghi per tornare a Messina.

Dal 1. giugno, però, il servizio Star Bus sarà interrotto. Complice l’aumento dei costi del carburante, la ditta di Bagnara ha deciso di mollare la presa. Si ripropone, così, l’annoso problema dei collegamenti. L’aeroporto dello Stretto ha solo il nome… “Stretto” ma nei fatti resta sempre più l’aeroporto di Reggio Calabria e non di Messina, pur se finalmente un’alternativa a Catania, in alcuni casi, da prendere in considerazione.

Nel 2023 l’aeroporto aveva registrato 293mila 261 passeggeri. Nel 2024, con l’arrivo di Ryanair, erano diventati 623mila 980, fino al record del 2025 con 977mila 984. Nel primo trimestre 2026 i passeggeri sono stati 197mila 338, – 7 % rispetto al primo trimestre 2025. Non esistono dati ufficiali per calcolare quanti di questi siano messinesi.