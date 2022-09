Affluenza, a Messina hanno votato alle 12 il 19,78% per le politiche e 18,48 per le regionali - Tempostretto

Si vota fino alle 23

MESSINA – Il rilevamento dell’affluenza dei votanti a Messina, per le elezioni di oggi, domenica 25, alle ore 12, ha fatto registrare per le elezioni politiche 35.386 votanti su 178.926 elettori con la percentuale del 19,78 per cento e per le elezioni regionali 35.380 votanti su 191.435 elettori con la percentuale del 18,48 per cento.

Nella foto la prefetta di Messina Cosima Di Stani alla “Boer Verona Trento” di via Palermo: ha salutato presidenti e scrutatori, sezione per sezione.

I precedenti dati



Il rilevamento dell’affluenza dei votanti a Messina per le elezioni amministrative 2022 dello scorso 12 giugno 2022, alle ore 12, ha fatto registrare 31.991 votanti con la percentuale del 16,66 per cento. Per le amministrative 2018 il rilevamento dell’affluenza allo stesso orario fu di 36.976 votanti con la percentuale del 18,78.

Per le politiche 2018, percentuale del 18,17 con 33.804 elettori. Per le amministrative del 2013 invece la percentuale, sempre a mezzogiorno, fu del 13,59 con 27.422 votanti.