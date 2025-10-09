 Africo Nuovo. Già ai domiciliari, scoperto con una piantagione di cannabis dai carabinieri

Dario Rondinella

giovedì 09 Ottobre 2025 - 09:17

Nel corso dell’intervento, i militari hanno inoltre sequestrato bilancini di precisione e materiale per il confezionamento

AFRICO NUOVO – I carabinieri della Stazione di Africo Nuovo hanno arrestato un uomo del posto, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. L’operazione è nata nel corso di un ordinario controllo presso la sua abitazione, quando i militari hanno notato alcuni indizi che lasciavano presumere la presenza di droga.

Le successive perquisizioni hanno permesso di rinvenire, nelle pertinenze dell’immobile, una vera e propria piantagione di cannabis indica in piena inflorescenza. Le piante, alte circa due metri e mezzo, erano coltivate con cura e dotate di un rudimentale sistema di irrigazione.

Nel corso dell’intervento, i militari hanno inoltre sequestrato bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, elementi che fanno ipotizzare un’attività di produzione e possibile spaccio della sostanza stupefacente. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, mentre le piante sono state campionate e inviate per le analisi di laboratorio.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di diversa natura, è stato dichiarato in stato di arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Reggio Calabria, ricondotto agli arresti domiciliari.

