Vie di accesso alla spiaggia: completato il masterplan da Torre Faro a Mortelle

Il Comune di Messina dovrà adesso avviare le procedure di esproprio e la successiva liberazione degli accessi

MESSINA – La Patrimonio Messina S.p.A., società partecipata del Comune, ha trasmesso il masterplan che segna l’avvio della fase operativa per la riapertura dei varchi a mare, a partire da interventi simbolici come quello di via Senatore Arena. L’iniziativa scaturisce da un’attività di censimento capillare iniziata nel 2024, che ha interessato tutta la costa nord, con l’obiettivo di regolamentare gli accessi al mare, spesso rimasti preclusi all’interno di aree private. A seguito di un lavoro lungo e particolarmente complesso, che ha richiesto numerosi sopralluoghi, verifiche documentali incrociate e una meticolosa fase di progettazione, la società partecipata Patrimonio Messina S.p.A. ha elaborato un masterplan strategico volto all’acquisizione delle aree confinanti con il demanio marittimo.

Il documento tecnico, trasmesso al Comune e presentato questa mattina dal presidente della società, Maurizio Cacace, al Sindaco di Messina, Federico Basile, alla presenza degli assessori Francesco Caminiti e Roberto Cicala, e del direttore generale del Comune, Salvo Puccio, prevede non solo nuovi accessi, ma anche la creazione di aree a verde e zone attrezzate, estendendosi attualmente dall’Horcynus Orca fino al termine della zona dei lidi di Mortelle.

“Questa operazione sblocca finalmente una situazione annosa che, per decenni, ha visto i cittadini messinesi sistematicamente esclusi dal godimento del proprio mare a causa di barriere fisiche e incertezze normative”, ha dichiarato il presidente della Patrimonio Messina, Maurizio Cacace.

Il Comune di Messina dovrà adesso avviare gli iter amministrativi necessari per le procedure di esproprio e la successiva liberazione degli accessi. “Un segnale importante della nuova sensibilità territoriale è rappresentato dall’arrivo delle disponibilità manifestate e concretizzate con la comunicazione di cessione volontaria, a titolo gratuito, di un terreno per consentire la realizzazione dei passaggi pubblici, accelerando così un processo di riappropriazione collettiva che mira ad abbattere muri e cancelli che limitavano un diritto fondamentale”, ha dichiarato il sindaco Federico Basile.

“Non ci siamo fermati ai soli tavoli tecnici o alle enunciazioni di principio. Questo Masterplan è la prova tangibile di un’azione amministrativa che risponde finalmente a un’esigenza storica del territorio. Abbiamo affrontato un ambito mai esplorato prima con questo rigore, per trasformare un’idea in un progetto”, ha spiegato l’assessore alle Politiche del Mare, Francesco Caminiti.

“Esprimo grande soddisfazione per l’avvio del Masterplan per la riqualificazione e la regolamentazione degli accessi al mare in una zona tra le più belle della costa messinese – ha sottolineato il direttore generale della Patrimonio Messina, Piero Picciolo – Si tratta di uno strumento di pianificazione atteso da molti anni dalla città, fondamentale per restituire ai cittadini una fruizione ordinata, libera e sicura delle spiagge. Il progetto mira a garantire accessibilità, trasparenza, rispetto delle norme e valorizzazione del patrimonio costiero, nel superiore interesse pubblico. L’obiettivo è restituire il mare alla comunità messinese, con interventi strutturati, programmati e coerenti con una visione moderna di sviluppo urbano e tutela ambientale”.

L’intervento complessivo si articolerà attraverso la rimozione degli impedimenti fisici e una fase di riqualificazione urbana dotata di segnaletica dedicata. Con questa operazione, l’Amministrazione Comunale ribadisce la ferma volontà di trasformare il litorale in un grande parco urbano, restituendo il mare al centro della vita sociale ed economica della città e assicurando che la bellezza della costa messinese torni a essere un bene comune realmente accessibile a tutti.