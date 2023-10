Aggressione al comandante Giardina, Fotia: "Atti ignobili che si ripetono frequentemente" - Tempostretto

La solidarietà del sindacato

MESSINA – “Ancora una volta registriamo una violenza perpetrata nei confronti di un appartenente alle Forze di Polizia ma di quest’ultime, purtroppo, la Polizia Locale ne condivide le pressoché analoghe mansioni ma di certo non le tutele giuridico assistenziali. Aggressioni, atti vili ed ignobili che si ripetono frequentemente”. Il sindacato Csa, Regioni autonomie locali, ha manifestato con il suo segretario provinciale Pietro Fotia la propria solidarietà nei confronti del comandante della Polizia Metropolitana Giovanni Giardina rimasto vittima oggi di un’aggressione durante l’espletamento del proprio servizio. “Da quasi 40 anni – spiega Fotia – la categoria attende una legge di riforma che dia dignità professionale ai 60mila uomini e donne della Polizia locale italiana. Le amministrazioni e i vari vertici del Corpo devono però contribuire a garantire sicurezza ai propri Operatori lasciati troppo spesso colpevolmente soli in tutti i sensi fornendo adeguate strumentazioni e dotazioni nonché programmando servizi atti ad evitare, o comunque ridurre drasticamente, per quanto possibile, i rischi per tutto il personale impegnato quotidianamente in prima linea per garantire la legalità”.

Al Comandante Giovanni Giardina è stato formulato “l’augurio di poter riprendere presto le sue attività al servizio della collettività”.