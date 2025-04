Aggressione a pugni e testate. Arrestato 39enne

E’ accaduto davanti ad altre persone, minacciate di morte per non parlare

Ha preso a pugni e testate un uomo, davanti ad altre persone minacciate di morte per non parlare. Lo ha fatto mentre era sottoposto all’obbligo di dimora, più volte violato uscendo dal Comune di residenza, anche in compagnia di pregiudicati.

Ora l’uomo, un 39enne di Alcara Li Fusi, è stato arrestato per lesioni personali aggravate e violazioni all’obbligo di dimora.

Le indagini sono state condotte dai carabinieri di Alcara Li Fusi e coordinate dalla Procura di Patti che ha richiesto e ottenuto l’emissione di un provvedimento di arresto in carcere da parte del giudice del Tribunale di Patti. I carabinieri di Sant’Agata Militello hanno arrestato il 39enne e l’hanno portato al carcere di Barcellona.