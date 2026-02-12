Agguato a Pace del Mela: quarantenne ferito a colpi di pistola

Sul caso lavorano i Carabinieri della Compagnia di Milazzo

MESSINA – Un episodio di violenza ha scosso la serata di venerdì 6 febbraio nel centro di Pace del Mela. Un uomo di 40 anni, residente a Milazzo, è stato vittima di un agguato a pochi passi dalla sua casa. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressore avrebbe attirato la vittima fuori dal portone di casa prima di esplodere un colpo d’arma da fuoco, colpendolo alle gambe.

Il ferito è stato immediatamente soccorso e trasportato al Policlinico di Messina. Le lesioni hanno richiesto un intervento chirurgico d’urgenza ma le sue condizioni non risultano critiche e l’uomo si trova attualmente ricoverato in fase di osservazione.

Sul caso lavorano i Carabinieri della Compagnia di Milazzo, che hanno già provveduto a sentire la vittima per raccogliere elementi utili alle indagini. La persona colpita risulterebbe avere alle spalle alcuni precedenti di lieve entità, ma non è ancora stato stabilito se il passato dell’uomo possa essere collegato in qualche modo alla dinamica dell’agguato. Le indagini proseguono serrate per identificare il responsabile della sparatoria.