La Città del Capo ha ospitato la finale Nazionale Fipm dui 400 metri e la Trinacria Cup, titolo siciliano a squadre conquistato dagli Sharks Camp

MILAZZO – Si è concluso domenica 15 novembre un intenso fine settimana di sport, adrenalina e grandi emozioni nella città di Milazzo, protagonista della Nettuno Ocr Race, manifestazione dedicata alle corse a ostacoli che ha richiamato atleti provenienti da tutta Italia. Due giornate di competizioni, sabato 14 e domenica 15 novembre, organizzate magistralmente dall’ASD OCR Sharks Camp, che ha fatto registrare oltre 250 iscrizioni, confermando la crescita e il crescente interesse verso una disciplina sportiva sempre più apprezzata. Un evento di grande rilievo, capace di portare a Milazzo due importanti appuntamenti del calendario agonistico nazionale e regionale: la Finale Nazionale FIPM sui 400 metri e la Finale del Campionato Regionale OCR Trinacria Cup 2026.

Il bilancio della due giorni è estremamente positivo, non soltanto per i risultati agonistici, ma anche per la partecipazione e per la qualità organizzativa della manifestazione. Oltre 250 iscrizioni, atleti provenienti da diverse regioni italiane, competizioni nazionali e regionali e un programma capace di coinvolgere sportivi di tutte le età hanno trasformato Milazzo in un punto di riferimento per il movimento OCR. La Nettuno OCR Race conferma così la propria crescita e la capacità dell’ASD OCR Sharks Camp di coniugare organizzazione, spettacolo e valorizzazione del territorio, contribuendo alla diffusione di uno sport che richiede non soltanto grandi capacità fisiche, ma anche determinazione, preparazione tecnica e spirito di squadra.

Sabato la Finale Nazionale Fipm

La giornata di sabato 14 novembre è stata interamente dedicata alla Finale Nazionale FIPM sulla distanza dei 400 metri, una specialità particolarmente spettacolare che combina velocità, forza, coordinazione e abilità tecnica nel superamento degli ostacoli. A contendersi il titolo nazionale sono stati atleti di altissimo livello, tra cui rappresentanti della Nazionale italiana, protagonisti di prestazioni di assoluto valore tecnico e agonistico. Alla presenza della delegazione nazionale FIPM, rappresentata dal responsabile Sanna, ad aggiudicarsi il titolo nazionale sui 400 metri sono stati Flavio Pelleriei, nella competizione maschile, e Ambra Canapa, in quella femminile. Una giornata caratterizzata da grande intensità agonistica, che ha offerto al pubblico presente uno spettacolo sportivo di alto livello, confermando Milazzo come sede capace di ospitare manifestazioni di rilievo nazionale.

Domenica l’assegnazione del titolo regionale

Non meno emozionante la giornata di domenica 15 novembre, dedicata alla Finale del Campionato Regionale OCR Trinacria Cup 2026. Atleti provenienti da tutta la Sicilia si sono confrontati lungo i percorsi della Nettuno OCR Race, affrontando ostacoli tecnici e impegnativi che hanno messo alla prova preparazione atletica, resistenza, forza e determinazione. La manifestazione ha assegnato i titoli regionali assoluti e di categoria, dalle competizioni giovanili fino alle categorie master, celebrando i migliori interpreti siciliani della disciplina. A conquistare il titolo di campioni regionali assoluti 2026 sono stati Cristina De Salvo e Ignazio Spinelli. Per Cristina De Salvo si tratta di una prestigiosa conferma, grazie alla quale l’atleta riesce a bissare il successo ottenuto nella precedente stagione, consolidando il proprio ruolo ai vertici dell’OCR siciliana. Particolarmente avvincente, invece, la lotta per il titolo maschile, decisa soltanto nelle battute conclusive del campionato. Ignazio Spinelli è riuscito a imporsi per una manciata di punti sul compagno di squadra Castellano, regalando un finale al cardiopalma a una stagione combattuta fino all’ultimo ostacolo.

Gli Sharks Camp sul tetto della Sicilia

A completare un fine settimana già ricco di soddisfazioni è arrivato anche il risultato più atteso dalla società organizzatrice. Gli Sharks Camp si sono infatti laureati campioni regionali OCR Trinacria Cup 2026 nella classifica a squadre, coronando un percorso sportivo e umano iniziato nel 2019. Un traguardo dal significato particolare per la società, nata dalla passione di un gruppo di atleti e cresciuta negli anni attraverso sacrifici, investimenti e un costante lavoro di promozione della disciplina. Dopo aver sfiorato il successo nella stagione 2025, gli Sharks sono riusciti quest’anno a conquistare il gradino più alto del podio regionale, proprio davanti al pubblico di casa. Una vittoria che rappresenta il coronamento di anni di impegno e che assume un valore ancora più significativo perché arrivata a Milazzo, città diventata negli ultimi anni il punto di riferimento delle attività della squadra.