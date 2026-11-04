Agorà in Fiera, concessione per sei anni al Comune di Messina

Il Comitato di Gestione dell'AdSP ha approvato all'unanimità il parere favorevole all'affidamento

Concessione demaniale marittima per sei anni. Il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto ha espresso parere favorevole unanime al rilascio, in favore del Comune di Messina, della nuova Agorà in area ex Fiera.

Il provvedimento riguarda una superficie complessiva di 32.700 metri quadrati. L’obiettivo della concessione è consentire a Palazzo Zanca di mantenere e gestire l’area destinandola a pubblica passeggiata, restituendo così alla comunità un affaccio sul mare completamente riqualificato grazie agli interventi curati dall’Autorità di Sistema.

L’iter amministrativo e la richiesta di anticipata occupazione

L’atto approvato dal Comitato di Gestione dà seguito all’istanza ufficiale inoltrata dal Comune di Messina lo scorso 8 giugno. Oltre alla richiesta di concessione pluriennale, il Comune aveva contestualmente sollecitato l’anticipata occupazione degli spazi per garantire la continuità nell’uso pubblico della passeggiata a mare, che è stata aperta lo scorso 1. luglio.

Il via libera dell’organo di governo dell’AdSP è giunto a seguito dei pareri tecnici, legali e contabili favorevoli formulati dalle diverse Aree dell’Ente.

Unità d’intenti tra gli Enti del territorio

La decisione ha visto il voto favorevole di tutti i componenti dell’organo collegiale con diritto di voto: il presidente dell’AdSP Francesco Rizzo, il rappresentante della Regione Siciliana Antonio Barbera, quello della Regione Calabria Rocco La Valle, il rappresentante della Città Metropolitana di Messina Antonio Salvatore Ciccone e il comandante della Capitaneria di Porto di Messina, Capitano di Vascello Luciano Pischedda. Presenti alla seduta anche i rappresentanti delle direzioni marittime e delle capitanerie dello Stretto.

Con la firma della segretaria generale Giusy Marabello, si conclude l’iter che affida all’Amministrazione comunale la gestione del nuovo tratto di affaccio a mare per troppo tempo negato alla pubblica fruizione.