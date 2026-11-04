 Sindaco fischiato allo stadio. "Il Messina non può diventare una passerella politica" VIDEO

Sindaco fischiato allo stadio. “Il Messina non può diventare una passerella politica” VIDEO

Redazione

Sindaco fischiato allo stadio. “Il Messina non può diventare una passerella politica” VIDEO

mercoledì 04 Novembre 2026 - 08:50

Lo dice la consigliera comunale Amalia Centofanti, che chiede rispetto per i tifosi

MESSINA – “I fischi rivolti al sindaco Federico Basile e all’assessore Massimo Finocchiaro allo stadio Giovanni Celeste non possono essere liquidati frettolosamente come una semplice contestazione politica o amministrativa. Prima di interpretarli, bisognerebbe avere l’onestà di guardare alla storia recente del calcio messinese e alle vicende che hanno alimentato, negli anni, la delusione e la rabbia di una tifoseria che ha sempre dimostrato un attaccamento straordinario ai colori giallorossi. Per otto anni l’Acr Messina è stato guidato da Pietro Sciotto. Una gestione conclusasi con una controversa cessione societaria e con il successivo tracollo del club, fino alla liquidazione giudiziale della precedente società”. Lo afferma Amalia Centofanti, consigliera comunale della Lega a Messina.

“È opportuno – prosegue – ricordare anche che Pietro Sciotto è fratello di Matteo Sciotto, deputato regionale eletto con Sud chiama Nord, da anni vicino a Cateno De Luca e politicamente riconducibile alla medesima area del sindaco Federico Basile. Sia chiaro che i legami familiari e politici non determinano automaticamente responsabilità nella gestione di una società sportiva. Tuttavia – aggiunge Centofanti – rappresentano elementi del contesto politico e pubblico che non possono essere ignorati quando si parla di Messina, delle sue vicende calcistiche e del rapporto tra politica e sport. Non si può pretendere di essere presenti quando c’è da raccogliere consensi e condividere i momenti di entusiasmo, per poi prendere le distanze quando emergono problemi, fallimenti e responsabilità da chiarire. I tifosi non hanno bisogno di passerelle, dichiarazioni di circostanza o polemiche strumentali. Hanno bisogno – conclude la consigliera della Lega – di chiarezza, trasparenza e di un progetto credibile per il futuro del calcio messinese”.

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