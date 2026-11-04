Sindaco fischiato allo stadio. “Il Messina non può diventare una passerella politica” VIDEO

Lo dice la consigliera comunale Amalia Centofanti, che chiede rispetto per i tifosi

MESSINA – “I fischi rivolti al sindaco Federico Basile e all’assessore Massimo Finocchiaro allo stadio Giovanni Celeste non possono essere liquidati frettolosamente come una semplice contestazione politica o amministrativa. Prima di interpretarli, bisognerebbe avere l’onestà di guardare alla storia recente del calcio messinese e alle vicende che hanno alimentato, negli anni, la delusione e la rabbia di una tifoseria che ha sempre dimostrato un attaccamento straordinario ai colori giallorossi. Per otto anni l’Acr Messina è stato guidato da Pietro Sciotto. Una gestione conclusasi con una controversa cessione societaria e con il successivo tracollo del club, fino alla liquidazione giudiziale della precedente società”. Lo afferma Amalia Centofanti, consigliera comunale della Lega a Messina.

“È opportuno – prosegue – ricordare anche che Pietro Sciotto è fratello di Matteo Sciotto, deputato regionale eletto con Sud chiama Nord, da anni vicino a Cateno De Luca e politicamente riconducibile alla medesima area del sindaco Federico Basile. Sia chiaro che i legami familiari e politici non determinano automaticamente responsabilità nella gestione di una società sportiva. Tuttavia – aggiunge Centofanti – rappresentano elementi del contesto politico e pubblico che non possono essere ignorati quando si parla di Messina, delle sue vicende calcistiche e del rapporto tra politica e sport. Non si può pretendere di essere presenti quando c’è da raccogliere consensi e condividere i momenti di entusiasmo, per poi prendere le distanze quando emergono problemi, fallimenti e responsabilità da chiarire. I tifosi non hanno bisogno di passerelle, dichiarazioni di circostanza o polemiche strumentali. Hanno bisogno – conclude la consigliera della Lega – di chiarezza, trasparenza e di un progetto credibile per il futuro del calcio messinese”.