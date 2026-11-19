L’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto affida i servizi di progettazione esecutiva e direzione lavori per la messa in sicurezza dello spazio

Progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza. L’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto li ha affidati per l’area davanti all’ex Irrera a Mare (e non ancora per l’edificio) che, a differenza dell’Agorà aperta lo scorso 1. luglio, è rimasta chiusa.

Il quadro economico complessivo è stimato in 1 milione 160mila euro, di cui 730mila euro destinati ai lavori a base d’asta e 430mila euro per somme a disposizione dell’amministrazione. Per avviare la progettazione esecutiva, comprensiva di indagini e rilievi, l’Autorità Portuale ha proceduto tramite affidamento diretto sulla piattaforma telematica dell’ente all’ingegnere Agostino La Rosa, iscritto all’albo fornitori.

L’importo contrattuale per le prestazioni tecniche è stato definito in 109mila 457 euro, oltre oneri previdenziali e Iva al 22 per cento, per un impegno finanziario complessivo sul bilancio di previsione 2026 pari a 138mila 914 euro. Il responsabile unico del progetto è l’ingegnere Giuseppe Cutrupi, nominato lo scorso 22 ottobre.

Dalle verifiche sull’agibilità alla messa in sicurezza

Il provvedimento nasce dall’esigenza di restituire alla pubblica fruizione un’area attualmente chiusa. A seguito delle attività di verifica avviate con decreto del 25 maggio 2026, le indagini tecniche avevano infatti accertato che lo spazio davanti all’ex Irrera a Mare non risultava fruibile in sicurezza per i cittadini. Per questo motivo, con l’ordinanza presidenziale numero 10 del 30 giugno 2026, l’Autorità portuale aveva disposto l’interdizione di diverse zone dell’ex complesso fieristico, compresi il manufatto dell’ex Irrera a Mare e la vicina arena.

Con l’approvazione del documento di indirizzo alla progettazione e l’affidamento dell’incarico tecnico, l’Autorità Portuale punta ora a completare rapidamente la fase progettuale per poter aprire i cantieri e riaprire in sicurezza anche questo tratto del lungomare messinese.