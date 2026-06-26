Agricoltura 4.0 in Calabria: 25 milioni di euro per droni, robot e macchinari tecnologici

La Regione Calabria stanzia 25 milioni di euro per modernizzare le aziende agricole calabresi: ecco come accedere al nuovo bando per macchinari 4.0, droni e robotica agricola.

Il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria ha pubblicato un nuovo bando per finanziare l’acquisto di macchinari ad alta tecnologia, droni, robot e dispositivi digitali destinati al settore agricolo. L’iniziativa rientra nel Piano Strategico della PAC – Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale Calabria 2023–2027 e mette a disposizione delle imprese agricole calabresi una dotazione complessiva di 25 milioni di euro.

La sfida dell’innovazione per l’agricoltura calabrese

«L’agricoltura calabrese è chiamata oggi a raccogliere una sfida decisiva: innovare per essere più competitiva, sostenibile e capace di affrontare i cambiamenti del mercato e del clima», ha dichiarato l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo. «Con questo bando vogliamo accompagnare concretamente le aziende agricole in un percorso di modernizzazione che passa dall’adozione delle tecnologie più avanzate, dai sistemi di agricoltura di precisione ai droni, dalla robotica ai dispositivi digitali per la gestione delle colture».

L’obiettivo del bando è duplice: da un lato migliorare la competitività delle aziende agricole, dall’altro favorire una gestione più sostenibile dei processi produttivi attraverso l’introduzione di innovazione tecnica e digitale.

Cosa finanzia il bando: le spese ammissibili

Il bando copre una serie di investimenti strategici per la modernizzazione del comparto agricolo. Tra le spese ammissibili figurano:

Nuovi macchinari e attrezzature per lo svolgimento delle attività agricole;

per lo svolgimento delle attività agricole; Attrezzature per la riduzione dell’impatto ambientale con tecnologia 4.0;

con tecnologia 4.0; Hardware per la gestione di macchine e dispositivi agricoli;

per la gestione di macchine e dispositivi agricoli; Sistemi di gestione satellitare per il controllo dei processi colturali;

per il controllo dei processi colturali; Attrezzature digitali avanzate: robot per la raccolta, droni, centraline meteo e dispositivi analoghi.

L’intervento punta quindi a introdurre nelle aziende calabresi gli strumenti dell’agricoltura di precisione, riducendo al contempo i residui di produzione e l’impatto ambientale delle attività agricole.

Importi e percentuale di contributo

La sovvenzione è erogata in conto capitale e copre il 65% degli investimenti ammissibili. Gli importi massimi di spesa ammissibile vanno dai 100 mila fino ai 500 mila euro in base alla produzione lorda standard dell’azienda agricola.

Come e quando presentare la domanda

Le domande di sostegno potranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma regionale online.

La finestra temporale per la presentazione delle istanze è la seguente:

Apertura : 1° luglio 2026

: 1° luglio 2026 Scadenza: 30 settembre 2026 ore 17:00

Il bando è pubblicato al seguente link.

Articolo scritto con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale, verificato dalla redazione.