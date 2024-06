Ai nastri di partenza il V Premio Adolfo Celi, ecco il programma

Sul palco anche gli attori della fortunata serie tv “Il Paradiso delle Signore”. La serata di gala all’arena Cicciò, momento clou della tre giorni di eventi

Combattere la violenza di genere a partire dalle parole. Questa l’importante tematica che darà il via alla V edizione del Premio Adolfo Celi, promosso e organizzato dal C.I.R.S. Casa Famiglia ETS con il patrocinio del Comune di Messina, dell’assessorato regionale al Turismo Sport e Spettacolo e dell’assessorato regionale ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. Giovedì 27 giugno alle 15.30, l’aula ex Chimica dell’Università di Messina- plesso rettorato, ospiterà infatti l’evento formativo promosso dal Cirs e patrocinato dall’Ordine dei Giornalisti di Sicilia dal titolo “Violenza di genere e linguaggio: quando le parole giuste fanno prevenzione”.

Si preannuncia interessante il dibattito moderato dalla giornalista di Rai Sicilia Antonella Gurrieri. Si parlerà infatti di una tematica importante e di stretta attualità su cui il Cirs ha deciso di accendere i riflettori confermando il suo impegno nel sociale. L’incontro stimolerà riflessioni per una informazione corretta e consapevole, sul peso dei termini da utilizzare e dei vocaboli da eludere per evitare di spostare l’attenzione dalla vittima al carnefice. E ancora verranno illustrate le regole da seguire per distinguere, senza possibilità di errore, quando si può definire “femminicidio” l’uccisione di una donna, perché le parole dei giornalisti hanno un peso e contribuiscono a formare l’opinione pubblica. Ai giornalisti partecipanti verranno riconosciuti 5 crediti formativi deontologici.

Grande attesa anche per l’evento previsto a Villa Cianciafara. Alle 18.30, nei suggestivi spazi della storica dimora di Zafferia, il regista e scrittore Stefano Reali presenterà il suo libro “Shakespeare AEnigma”. L’opera racconta la storia di John Florio, interprete e traduttore di Giordano Bruno a Oxford, che fu incaricato dalla Regina d’Inghilterra della produzione di alcuni dei testi poi attribuiti allo stesso William Shakespeare. Una vicenda che vede anche Messina protagonista. A dialogare con l’autore la giornalista Milena Romeo. L’incontro sarà arricchito dal reading dell’attrice Alexandra Celi, figlia di Adolfo Celi.

Il programma completo del Premio Adolfo Celi

27 giugno- Università di Messina ore 15.30: Giornata di studio “Violenza di genere e linguaggio: quando le parole giuste fanno prevenzione”

27 giugno- Villa Cianciafara ore 18.30: presentazione libro di Stefano Reali “Shakespeare AEnigma”

28 giugno ore 18.30- Marina del Nettuno Yachting club: Tavola rotonda “Messina set cinematografico: i luoghi, la storia e le prospettive di sviluppo”, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali, produttori e registi.

29 giugno ore 16.00- Cinema Lux proiezione film “L’alibi” di Adolfo Celi e a seguire tavola rotonda con i registi Leonardo Celi, Jacopo Gassmann e Daniele Vicari, coordinata dallo storico del cinema Nino Genovese.

29 giugno gran galà solidale ore 20.30 – Arena Cicciò Palacultura: spettacolo serale in cui verranno assegnati i “Premi Adolfo Celi” ad attori, registi e personaggi del mondo del Cinema e della cultura.