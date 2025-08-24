“Ai The Kolors 65mila euro”, l’amministrazione: “Danno d’immagine da Stash”

La Giunta Basile invia nuove precisazioni: "Il gruppo non veniva a Messina per beneficenza. "Solo per esigenze di sicurezza è stato chiesto un ticket di 1,50"

MESSINA – Il concerto (mancato) delle polemiche all’arena di Capo Peloro, nell’ambito del cartellone estivo “E-state Messina 2025”. “Chiarezza sul concerto dei The Kolors a Messina”. Nota stampa dell’amministrazione comunale. La Giunta Basile invia nuove precisazioni: “Il gruppo non veniva a Messina per beneficenza. Solo per esigenze di sicurezza un ticket di 1,50 è stato chiesto agli spettatori, Abbiamo ingaggiato i The Kolors per 65mila euro e dalle dichiarazioni del cantante Stash un danno d’immagine”.

Ecco la nota: “In merito a commenti e articoli di stampa che stanno circolando in queste ore, l’amministrazione comunale ritiene doveroso chiarire quanto segue. A completamento di quanto già detto nei giorni scorsi, è opportuno che i cittadini sappiano come stanno davvero le cose. I The Kolors non sarebbero venuti a Messina per un’iniziativa benefica, né la loro eventuale esibizione sarebbe avvenuta a titolo gratuito per loro scelta. Al contrario, la band sarebbe stata ingaggiata dal Comune di Messina con un cachet pari a 65 mila euro. L’intento dell’amministrazione era quello di offrire alla cittadinanza un grande evento musicale di rilevanza nazionale, totalmente a beneficio della collettività. Per esigenze esclusivamente legate alla sicurezza e al contingentamento degli accessi, è stato previsto un ticket simbolico di 1,50 euro. È importante sottolineare che tale somma non è stata in alcun modo incassata dal Comune, che ha invece sostenuto integralmente tutte le spese organizzative e quelle connesse alla performance artistica”.

“Valutiamo la querela per danno d’immagine a causa delle dichiarazioni di Stash

Continua la Giunta Basile: “Proprio in virtù di questo impegno economico e organizzativo, da parte degli artisti ci si attendeva un comportamento professionale adeguato all’occasione. Purtroppo, le dichiarazioni rese successivamente da Stash hanno arrecato un serio danno d’immagine all’amministrazione comunale, generando critiche ingenerose e prive di fondamento. Per tali ragioni, l’amministrazione sta valutando l’opportunità di tutelarsi anche nelle sedi legali competenti per le affermazioni ritenute lesive della propria reputazione”.

Così il cantante, dopo avere comunicato l’annullamento del concerto a Capo Peloro e di avere il Covid: “Il concerto di stasera avrebbe dovuto essere gratuito. Oltre quelli a pagamento, abbiamo deciso di fare alcuni spettacoli senza biglietto. Ma abbiamo saputo che gli spettatori avrebbero dovuto pagare qualcosa. Tramite i nostri legali ci siamo attivati affinché questi costi siano rimborsati in ogni caso. E così ci è stato assicurato”.

