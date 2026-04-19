 Aics Sicilia, a Brolo in 18 per i campionati regionali giovanili di calcio a 7

Aics Sicilia, a Brolo in 18 per i campionati regionali giovanili di calcio a 7

Simone Milioti

Aics Sicilia, a Brolo in 18 per i campionati regionali giovanili di calcio a 7

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domenica 19 Aprile 2026 - 10:00

Si gioca il prossimo weekend. Il presidente Margareci: "Squadre da cinque province siciliane, occasione ideale per coronare il lavoro svolto"

Cresce l’attesa in vista del Campionato Regionale Aics Sicilia di calcio a 7 giovanile, riservato a Pulcini, Esordienti e Giovanissimi, che si svolgerà, da venerdì 24 a domenica 26 aprile, al campo Comunale di Brolo, in provincia di Messina. 

Sono 18 le squadre iscritte, che difenderanno i colori dei comitati provinciali AICS di: Messina, Catania, Siracusa, Ragusa ed Enna. Il programma prevede due gironi per categoria, che promuoveranno le migliori compagini alle successive semifinali. In palio vi saranno gli ambiti titoli siciliani dell’Associazione Italiana Cultura Sport. Oltre alla parte agonistica, tecnici, genitori e parenti potranno vivere tre giorni di relax presso il villaggio Calanovellamare di Piraino, sede logistica-organizzativa dell’evento.

“Stiamo per essere proiettati direttamente nella manifestazione, che quest’anno vedrà i partecipanti arrivare da cinque province siciliane – dichiara Lillo Margareci, presidente dell’AICS Sicilia Aps –. Le partite sono in programma al Comunale di Brolo, dove verranno realizzati tre campi, mentre alloggeremo presso il villaggio di Calanovellamare. Sarà l’ideale occasione per coronare il lavoro svolto in questi primi mesi del 2026 nei vari comitati dell’Isola, mentre i ragazzi potranno giocare e divertirsi inseguendo il pallone per fare gol”.

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