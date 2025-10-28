Aiuti ai bambini in povertà, la Cesta del Buon Pastore nelle farmacie fino al 15 novembre

Proroga per l'iniziativa di Terra di Gesù con il presidente Francesco Certo. Ecco le farmacie di Messina che hanno aderito

MESSINA- : La “Cesta del Buon Pastore”, la raccolta di beni di prima necessità per l’infanzia svantaggiata nelle farmacie aderenti di Messina, viene prorogata di una settimana fino al 15 novembre.

Si è aperta ieri, 27 ottobre, l’iniziativa “La Cesta del Buon Pastore” nata con l’obiettivo di aiutare i bambini più bisognosi attraverso un gesto semplice ma di grande impatto: l’acquisto di beni di prima necessità nelle farmacie aderenti. In una sola giornata si sono riempite le ceste dedicate alla raccolta di Terra di Gesù. Da qui la decisione dell’Associazione onlus, guidata da Francesco Certo (nella foto), di comune intesa con l’Ordine dei Farmacisti e Federfarma, di prolungare, fino al 15 novembre, la raccolta. In un periodo in cui le difficoltà economiche si fanno sentire più che mai, questa proroga rappresenta un’opportunità per tutti di contribuire senza grandi sacrifici, ma con un grande valore sociale.

“I beni raccolti vengono destinati ai bambini bisognosi, per garantir loro un’infanzia dignitosa e il diritto a ricevere le cure e il sostegno di cui hanno bisogno. La Cesta del Buon Pastore, quindi, non è solo una raccolta di generi alimentari, ma un atto di attenzione e di solidarietà verso le nuove generazioni. Acquistando prodotti di prima necessità, come alimenti a lunga conservazione, prodotti per l’igiene personale e altri beni di prima necessità, i partecipanti aiutano a creare un fondo che verrà interamente devoluto alle famiglie più svantaggiate”, viene sottolineato dall’associazione.

Le farmacie di Messina che aderiscono alla Cesta del Buon Pastore

Le farmacie aderenti fungono da punti di raccolta e distribuzione, facilitando la partecipazione di cittadini, famiglie e aziende. Partecipare a La Cesta del Buon Pastore è semplice: basta recarsi in una delle farmacie aderenti, dove sono dislocati una cinquantina di volontari, scegliere i beni di prima necessità e acquistarli. Il personale della farmacia si occuperà di raccogliere gli acquisti e di indirizzarli all’organizzazione che coordina l’iniziativa.

Le farmacie che hanno aderito all’iniziativa sono: Caminiti, Pirrone, Santa Margherita, Nuova Farmacia Galati, Ingo, Pirri, De Leo, La Rosa, Sgroi (Larderia), Sgroy City, Farmacia del Viale, Abate (Centro), Farmacia Centrale, Farmacia dello Stretto, Isaja, Muricello, Brancato Romanini, Di Mario, Facciolà, Abate (Ganzirri), Gargano, Crimi, Grasso, Bruno, Licitri-Cannavà, Spirito Santo, Procopio, Mercurio, Pandolfi, Brancato, Latteri, Europa, Salice.