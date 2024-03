Akademia ai playoff. Il presidente Costantino: “Risultato prestigioso, proviamoci”

Per il presidente è un risultato "che non era in programma" e adesso "Sarebbe da stupidi non provarci"

MESSINA – Domenica pomeriggio Akademia Città di Messina ha scritto un’altra pagina di storia sportiva, con la vittoria ai danni di Cremona, e la contemporanea sconfitta di San Giovanni, ha raggiunto matematicamente i playoff con tre giornate d’anticipo della pool promozione. Non resta adesso che migliorare il piazzamento, in questo momento il terzo posto garantirebbe di giocare l’eventuale “bella” della serie in semifinale in casa, nell’eventuale finale playoff invece c’è da capire chi ci arriverà, ma la squadra che otterrebbe il secondo posto nella pool (e per Akademia è il massimo a cui può ancora aspirare) avrebbe la garanzia di giocare anche la finale col vantaggio in casa.

Presidente Costantino, Akademia ha raggiunto un traguardo storico, che effetto le fa?

“Abbiamo raggiunto un altro obiettivo nuovo che onestamente non ci aspettavamo e non era in programma quando abbiamo costruito questa squadra. Il nostro obiettivo iniziale era fare un bel campionato che oggi diventa bellissimo. L’appetito vien mangiando ma stiamo con i piedi per terra. Qualunque cosa succederà non l’abbiamo costruita sono state brave le ragazze, il mister e lo staff tecnico che ci hanno portato a questo traguardo. Un playoff che oggi è matematico con tre gare d’anticipo ed è un altro prestigioso risultato”.

Procedendo per step adesso rimane solo la promozione in A1 da conquistare.

“Noi ci proveremo assolutamente, sarebbe stupido non provarci, gara dopo gara cercheremo di fare bene e se ci riusciremo saremo stati bravi dieci volte di più, se non dovessimo riuscirci saremmo stati bravissimi a fare un campionato comunque incredibile. Non cambia niente, come ogni giorno da quando abbiamo iniziato il campionato si ripartirà a lavorare in palestra come nulla fosse”.

Akademia Sant’Anna inizia il suo percorso in B2 nell’anno 2019-2020, il campionato verrà sospeso a metà stagione causa Covid.

Ripartirà nel 2020-2021 dalla B1 dove raggiunge i playoff senza ottenere la promozione.

Traguardo che viene raggiunto l’anno successivo nel 2021-2022 dopo una finale thriller vinta al golden set dalla squadra allora allenata da Nino Gagliardi.

Lo scorso anno il 2022-2023 è stato il primo in Serie A2 e la società, più che la squadra, si è dovuta ambientare in un ambiente nuovo.

Gettate infine le basi per fare un campionato di vertice nel 2023-2024 con Akademia che al momento può sognare ancora più in grande.

Articoli correlati