Akademia al debutto in casa. Costantino: "Contro Como aspettiamo tanti tifosi" - Tempostretto

Domenica alle ore 15 si riaprono le porte del “PalaRescifina” per la prima casalinga di Akademia Città Di Messina di fronte al proprio pubblico

MESSINA – Tutto pronto in casa Akademia Città Di Messina per l’esordio stagionale innanzi al proprio pubblico. Domani, con inizio alle ore 15, nella struttura del “PalaRescifina che riapre le porte agli eventi sportivi, le ragazze di coach Bonafede affronteranno l’Albese Volley Como. Il successo all’esordio stagionale conquistato in terra veneta al termine di una gara avvincente terminata al tie break, ha permesso alle ragazze di coach Bonafede di rompere il ghiaccio e prepararsi al meglio per l’esordio casalingo in questo campionato.

Per il presidente Fabrizio Costantino il successo sulla Nuvolì Altafratte Padova ha comunque dimostrato che “nonostante le difficoltà dei primi due set, la squadra è viva e sa soffrire. Siamo partiti lentamente ma siamo usciti fuori alla grande, conquistando la vittoria”. Adesso arriva Como per la prima in casa al “PalaRescifina” dinnanzi al proprio pubblico: “Un’ottima formazione, migliorata rispetto alla scorsa stagione. Ci aspettiamo un incontro abbastanza duro con un avversario più avanti nel tenere il ritmo di gioco, rispetto a noi ed il nostro uomo in più dovrà essere il nostro pubblico. Anzi, ne approfitto per invitare tutti gli appassionati o anche semplici curiosi a venire a trovarci domenica per riempire questa straordinaria struttura e far festa tutti insieme. È un traguardo sudato ed è giusto che le soddisfazioni le si condivida con la gente di Messina e provincia. Sicuramente ci darà la spinta in più per portare a casa un altro successo”.

L’avversario Como

Anche per questa stagione la Tecnoteam ha scelto di puntare per il ruolo di head coach su Mauro Chiappafreddo, tecnico con un passato sulle panchine di Perugia (club con il quale ha vinto Champions e Supercoppa), Piacenza, Modena e Scandicci in A1 e della Nazionale greca come secondo. Di recente è stato allenatore della centrale di Akademia, Greta Catania, alla Rizzotti Catania in A2.

Nell’organico, in gran parte rinnovato, figurano le centrali confermate Martina Veneriano e Giorgia Bernasconi, la palleggiatrice Cecilia Nicolini, ed il libero Elena Radice. Torna all’Albese, dopo una stagione, la schiacciatrice Carlotta Zanotto. Sette i nuovi innesti: il libero Silvia Fiori (reduce dalla stagione in A1 a Macerata), l’opposto sloveno Eva Zatkovic (lo scorso torneo in serie A francese a Cannes), le schiacciatrici Daniela Bulaich (argentina prelevata dall’Olbia e già con Chiappafreddo a Catania), Marika Longobardi (proveniente dal Mondovì) e Giulia Patasce (in arrivo dalla Pallavolo Perugia). Infine completano il roster la centrale Denise Meli, lo scorso anno a Trento insieme alla schiacciatrice di Akademia Jessica Joly, e la palleggiatrice Valentina Brandi, ex di turno avendo indossato lo scorso anno la casacca del team peloritano.

Due i precedenti tra le società ed entrambi disputati la scorsa stagione nel corso della poule salvezza. Il bilancio parla di una vittoria per parte: nella gara di andata, vittoria per le ospiti al Polivalente della Cittadella Universitaria dove si imposero 1-3, mentre al ritorno furono le messinesi a violare il taraflex avversario del “PalaFrancescucci” e con il medesimo risultato. All’esordio in questo campionato, invece, le ragazze allenate da coach Chiappafreddo sono state sconfitte per mano della big Futura Busto Arsizio (3-0): match dai parziali abbastanza tirati, nel quale si sono distinte per capacità realizzativa Marika Longobardi (12 punti), Eva Zatkovic (11 punti) e Daniela Bulaich (10 punti).

Come assistere al match del PalaRescifina

All’incontro di domenica 15 ottobre, che sarà arbitrato dalla coppia Fabio Scarfò e Antonio Gaetano, si potrà assistere dal vivo tramite abbonamento oppure acquistando il biglietto online, nei punti vendita riservati Posto Riservato o direttamente all’ingresso del PalaRescifina a partire dalle ore 13 di domenica. Il match sarà visibile gratuitamente (necessaria la registrazione) sulla piattaforma web volleyballworld.tv.

La riapertura del PalaRescifina consentirà di programmare degli step importanti e di fornire visibilità stimolante e coinvolgente per i partner che hanno scelto di sposare il progetto Akademia Città Di Messina: “Si tratta della struttura più importante della nostra città e che ci permetterà di avvicinare tanta gente ma, e lo stiamo già constatando, anche tanti sponsor. Giocare all’interno di una struttura così importante è uno stimolo per l’imprenditoria messinese. Già diversi sponsor si sono avvicinati durante le nostre sedute di allenamento e si sono resi conto che riempire questa struttura produrrà spettacolo, entusiasmo e, chiaramente, il giusto ritorno per le loro aziende”.

