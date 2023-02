Akademia al girone retrocessione. Bonafede: "Sappiamo qual è la strada per salvarci" - Tempostretto

La prima conferenza stampa dell'allenatore siciliano dell'Akademia Sant'Anna ha riguardato il lavoro che ci sarà da fare nelle prossime settimane

MESSINA – Non è stato certamente l’esordio dei sogni per Fabio Bonafede sulla panchina della Desi Shipping Akademia Messina ma lo sapeva anche l’allenatore siciliano alla viglia che l’esito, dal punto di vista del risultato, avrebbe sorriso a San Giovanni in Marignano.

Il siracusano nella conferenza stampa post partita, la prima coi giornalisti, ha sottolineato l’importanza che ha per lui l’essere tornato in Sicilia: “Messina è una società seria che ha un progetto e da siciliano ho accettato con piacere questa bella sfida per la salvezza. La sento più di altri incarichi, avrei potuto aspettare comodamente una panchina a fine stagione, ma credo che questa sfida sia bella da vivere e riuscire a salvare una squadra siciliana non avrebbe prezzo”.

Qualche novità in casa Akademia Sant’Anna si è comunque vista a partire da Ebatombo che torna in doppia cifra (14 punti) dopo due partite sottotono e torna ad essere la top scorer dopo sei giornate in cui Robinson aveva fatto meglio. L’americana ha comunque giocato la settima partita su otto, ovvero da quando è arrivata, in doppia cifra, ieri sera 12 e ha anche servito in salto spingendo più di quanto fatto in precedenza. Bonafede ha anche alternato Mearini, nei primi due set, a Catania e dato spazio a Silotto e Brandi nel corso del match, sicuramente per provare, o vedere, qualcosa che durante gli allenamenti non poteva.

Akademia Sant’Anna ha terminato la sua stagione regolare, nella prossima giornata che è l’ultima del girone B osserverà un turno di riposo, ed è già proiettata al girone retrocessione che la vedrà sfidare le “peggiori” del girone A. Sarà stilata una classifica comune che terrà conto dei punti ottenuti fin qui in stagione che per Messina sono 14 e a cui si aggiungeranno quelli ottenuti nel girone retrocessione.

Bonafede: “L’atteggiamento mi è piaciuto”

“Rispetto a qualche giorno fa mi sono sbagliato – dichiara coach Fabio Bonafede – stasera ho già visto la mia squadra sotto l’aspetto del carattere. Le ragazze hanno capito che strada prendere per salvarsi, era impossibile chiedere loro di più in pochi giorni di allenamento. Ho iniziato a intravedere l’atteggiamento giusto, se le premesse sono queste adesso bisogna entrare in un discorso tecnico.

Il risultato ci sta, c’era differenza con loro per i valori tecnici, a lunghi tratti abbiamo giocato alla pari. Ci sono stati palloni di transizione che non siamo riusciti a gestire. La prestazione è da salvare, non nel punteggio, ma c’è da salvare un atteggiamento che mi è piaciuto. La mia è una pallavolo molto grintosa, la partita la gioco insieme al palleggiatore, ci parlo molto, continuo a metter dentro senza esagerare indicazioni che possano essere utili a tutta la squadra. Questo perché – conclude l’allenatore di Akademia – giochiamo insieme e perdiamo insieme, questa è la filosofia di lavoro”.

“Anche in campo abbiamo fatto uno switch a livello caratteriale – ha dichiarato il libero Giorgia Faraone – in questi giorni abbiamo fatto pochissimo insieme al nuovo allenatore e quel poco fatto ci ha aiutato a cambiare mentalità. Non abbiamo mai mollato fino alla fine ed è quello che ci ha sempre detto anche oggi il coach in campo. Loro sono una squadra completa con attaccanti forti, il loro palleggiatore smista bene, abbiamo faticato in ricezione e quindi facendole attaccare con più difficoltà potevamo giocarcela. Non abbiamo comunque mollato e contrattaccato in alcune situazioni”.

Barbolini: “A volte in difficoltà per meriti di Akademia”

“Sotto l’aspetto sportivo sono contento – dichiara Enrico Barbolini, allenatore di San Giovanni in Marignano – di come abbiamo affrontato l’incontro a prescindere dai momenti di alti e bassi, siamo rimasti attaccati al match sempre. Mi fa particolarmente piacere che quando siamo stati in difficoltà sono stati meriti degli avversari e non demeriti nostri. Credo che Messina ha una discreta anima che non deve perdere anche se subisce qualche punto. Normale ci sia scoramento quando fai tanto e non porti i punti a casa. Un consiglio a loro? Testa bassa, ma sulle spalle”.

“Noi ci proiettiamo verso la seconda parte di stagione che per noi sarà ancora più difficile, non dobbiamo smettere di lottare come fatto oggi. Alla fine – spiega Alice Turco, palleggiatrice di San Giovanni in M.no – siamo un po’ ballerini, andiamo su e giù con l’umore ma ci stiamo mettendo in carreggiata come all’inizio della stagione”.

Classifica Serie A2 girone B e risultati 21ª

Vicenza – Roma 0-3

Martignacco – Marsala 3-0

Sant’Elia – Talmassons 1-3

Messina – San Giovanni 0-3

Soverato – Montecchio 2-3

Riposava: Perugia

Roma 57 punti

San Giovanni 42

Talmassons 41

Montecchio 39

Martignacco 38

Soverato 30

Vicenza 21

Sant’Elia 15

Messina 14

Marsala, Perugia 9

