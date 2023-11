Akademia aspetta Soverato. Mearini: "Il test pre campionato ci aiuta" - Tempostretto

Terza gara in sette giorni per Akademia Città di Messina. Domenica il derby del sud contro Volley Soverato già ospite a settembre in amichevole

MESSINA – Terza gara in poco più di sette giorni per Akademia Città Di Messina, che domenica 5 novembre, con inizio alle ore 17, ospiterà al “PalaRescifina” la Volley Soverato. Un successo contro le calabresi consentirebbe alle ragazze di coach Bonafede di restare nel gruppetto di testa e mantenere il passo della capolista Busto Arsizio, che incrocerà nelle ultime giornate del girone d’andata.

Le due formazioni, oltre che nella passata stagione, si erano affrontate anche in un test pre campionato quest’anno, a vincere Akademia Città Di Messina per 3-1 proprio al “PalaRescifina”. Volley Soverato attualmente occupa l’ottava posizione in classifica con tre punti, conquistati all’esordio stagionale nella trasferta di Pescara. Nei turni successivi solo sconfitte: quelle interne maturate contro Talmassons e Perugia, oltre alle due in trasferta arrivate per mano di Como e Brescia. Una graduatoria, quella delle calabresi, che non rende giustizia al valore reale di una rosa quasi del tutto rinnovata rispetto alla passata stagione, che ha dovuto far fronte ad un calendario sin qui non tra i più agevoli.

All’incontro di domenica 5 novembre, diretto dalla coppia arbitrale Davide Morgillo e Luigi Pasciari, si potrà assistere dal vivo tramite abbonamento oppure acquistando il biglietto online, nei punti vendita riservati Posto Riservato o direttamente all’ingresso del PalaRescifina a partire dalle ore 15:30 di domenica.

Mearini: “Soverato squadra da non sottovalutare”

Nella partita con Pescara conquistati tre punti fondamentali al termine di un match in cui la squadra, nel primo parziale, ha dovuto faticare per aver ragione della formazione ospite. Per la centrale Valentina Mearini, alla seconda stagione con Akademia Città Di Messina, una gara che dà entusiasmo in vista del prosieguo della stagione: “E’ stata una prova di grande carattere. Quanto fatto mercoledì ci servirà per affrontare al meglio le prossime partite, soprattutto quelle contro le big del girone”. Per lei una permanenza a Messina degna di menzione.

In un solo anno è riuscita a realizzare una crescita personale, solo all’inizio del precedente, incredibile: “Sinceramente non me lo aspettavo. Penso sempre ad entrare in palestra cercando di fare il meglio possibile e di cogliere, soprattutto, le occasioni che mi si propongono davanti”. Adesso, toccherà a Soverato, un’altra formazione insidiosa a dispetto della classifica: “Bisognerà avere massima attenzione. Una squadra da non sottovalutare con dei buoni elementi. Dovremo affrontarla con la giusta mentalità e senza farsi prendere dalla fretta di chiudere il punto; dovremo avere tanta pazienza. Le conosciamo per averle affrontate in precampionato e questo ci fornirà delle indicazioni tattiche preziose”.

L’avversario Volley Soverato

Due i precedenti tra le squadre Akademia e Soverato. Nella stagione scorsa, in entrambi i casi vittoria delle calabresi; all’andata, nella gara che segnò l’esordio di Akademia in A2, finì al tie-break, mentre nel confronto del Polivalente della Cittadella Universitaria successo delle calabresi per 1-3, con un quarto set tiratissimo conclusosi ai vantaggi (29-31).

Due sole confermate in casa biancorossa: le giovanissime Gaia Tolotti, centrale, e Vittoria Zuliani, schiacciatrice. Ben dieci gli innesti. Si tratta della centrale Karin Barbazeni, lo scorso anno a Montecchio in A2 insieme al libero di Akademia Marianna Maggipinto, della palleggiatrice Silvia Romanin, prelevata in B1 alla Rimont Genova, dell’opposto Chiara Coccoli, sempre in B1 alla Volley Modena, della schiacciatrice lettone Anija Jurdza, inserita nel giro della Nazionale del suo paese e proveniente dalla serie A ungherese dove ha vestito la casacca del Fatum Nyiregyaza. Dalla A2 arriva anche la schiacciatrice Simona Buffo, nella passata annata con la maglia dell’Esperia Cremona, mentre l’opposto americano Akuabata Felisa Okenwa è reduce dall’esperienza in A1 con Macerata. Completano il roster la schiacciatrice Alma Frangipane, la palleggiatrice Giulia Orlandi, la centrale Bibiana Guzin ed il libero Federica Vittorio, rispettivamente in arrivo da Montale, Marsala, Martignacco e Sant’Elia, tutte formazioni in seconda serie nazionale nella stagione 2022/23.

La guida tecnica è affidata all’esperto head coach Ettore Guidetti, lo scorso anno sulla panchina della Nazionale seniores svedese e con lunghi trascorsi nei campionati italiani di A1 e A2 tra Spezzano, Carpi, Matera, Sassuolo, Altamura, Santa Croce, Chieri, Verona, Urbino e Talmassons. Per lui esperienza all’estero anche nel club polacco di serie A del Legionowo, oltre a quella sulla panchina di A1 maschile della Casa Modena come assistente allenatore. Nello staff, il suo secondo è Marco Soffici.

Tra le migliori realizzatrici di questa stagione, la schiacciatrice Anija Jurdza con 54 punti (47 in attacco, 2 muri e 5 ace) e l’opposto Akuabata Felisa Okenwa con 52 (42 in attacco, 7 muri e 3 ace). Oltre a Barbazeni, anche Guzin ritroverà una sua vecchia compagna di squadra; si tratta della centrale Dalila Modestino, con la quale ha condiviso due annate alla Libertas Martignacco.

Articoli correlati