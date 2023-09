Akademia attesa da altre amichevoli e primo allenamento al PalaRescifina - Tempostretto

La confermata Greta Catania ha detto: "Partiamo con ambizioni maggiori". Per la nuova arrivata Joly: "Ambiente stimolante e organizzato"

MESSINA – Sul terreno del “PalaBucalo” di Santa Teresa di Riva, sabato scorso per le ragazze di Akademia Sant’Anna è andato in scena un proficuo allenamento congiunto con la locale formazione di serie B1 dell’Amando Volley, il secondo dopo quello di Catania contro il Team Volley.

Nel corso dei sette mini-parziali giocati nella riviera jonica, sono state diverse le soluzioni tattiche provate da coach Bonafede, facendo ruotare tutte le atlete a disposizione. Ripresi gli allenamenti, domani si parte per Corigliano dove, nel pomeriggio, capitan Martinelli e compagne saranno di scena nel confronto con la Volley Melendugno, società neopromossa nella seconda serie nazionale.

Intanto, da oggi staff e squadra si sposteranno al “PalaRescifina” per continuare la preparazione. La struttura è stata oggetto, nelle ultime settimane, dei lavori di pulizia e adeguamento necessari e potrà finalmente ospitare gli allenamenti e le gare di campionato. In occasione della seduta atletica inaugurale, prevista anche la presenza del Sindaco Federico Basile e degli altri membri dell’Amministrazione Comunale.

Joly: “Sarà un bel percorso di crescita”

Tra i nuovi innesti stagionali, quello della schiacciatrice Jessica Joly consentirà di alzare notevolmente la potenza offensiva della prima linea messinese. Di origine valdostana, la giovane Jessica ha vinto gli ultimi due tornei di A2 con la maglia di Pinerolo prima e Trento la scorsa annata. Adesso la sua prima avventura al Sud, con l’obiettivo di trovare a Messina l’ambiente giusto per dimostrare ancora una volta il proprio valore dopo l’infortunio della scorsa stagione: “Mi hanno parlato sempre bene della società e quindi, sentendo anche dei loro progetti e della loro mentalità, ho deciso di venire qui. Mi è sembrato tutto molto stimolante e organizzato. Si prospetta un bel percorso di crescita e non potevo non accettare la proposta”. Anche i luoghi determinanti per la sua scelta.

“Sono valdostana ma sono innamorata follemente del mare. Respirarne l’aria è una cosa bellissima. Ancora la città l’ho vissuta molto poco, visti i ritmi di allenamento molto serrati, ma prometto che, appena avrò un po’ di tempo, la visiterò per bene. Ho avuto subito l’impressione che si tratti di una città solare, come le persone che ci vivono. Ho detto di sì anche per provare questa nuova esperienza”. Gli obiettivi personali di Jessica sono chiari: “L’anno scorso ho avuto un infortunio abbastanza importante che mi ha tenuto a lungo fuori dal campo e, ovviamente, ho voglia di rientrare al massimo e potermi allenare. Mi è mancato non poter giocare con le mie compagne, dando sempre il massimo ogni giorno e ad ogni allenamento. Come squadra abbiamo dei bei progetti ma la cosa più importante sarà procedere passo dopo passo. Ogni partita sarà una battaglia e questa è la mentalità che cercheremo di mantenere durante tutto il percorso”.

Catania: “Ambizioni maggiori dello scorso anno”

Una delle reduci della prima storica A2 di Akademia è la giovanissima centrale Greta Catania, con i suoi 188 cm che saranno importanti in un reparto in cui le altezze contano più che in altri. “Quest’anno partiamo con ambizioni maggiori rispetto al passato. Gruppo nuovo ma già unito. Mi sto trovando davvero bene con tutte le compagne e questo è già un grande passo in avanti verso la conquista dei nostri obiettivi.

Sono la più giovane ma gli anni alle spalle mi hanno permesso di acquisire tanta esperienza. Mi aspetto di migliorare ancora dal punto di vista tecnico e quando verrò chiamata in causa darò tutto”. Sugli obiettivi di Akademia, Greta predica gradualità: “Ci sono tanti obiettivi: piccoli, da inseguire uno dopo l’altro, per arrivare ad obiettivi più ambiziosi. La voglia c’è e le capacità anche; speriamo di arrivare più in alto possibile”.

