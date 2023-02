Akademia. Coach Bonafede si presenta: "A Messina una bella sfida" VIDEO - Tempostretto

Vigilia dell'ultima di stagione regolare in casa contro San Giovanni in Marignano, la presentazione del match e le parole del nuovo allenatore

MESSINA – Idee chiare, determinazione e tantissima voglia di vincere la prossima sfida che vedrà l’Akademia opposta a San Giovanni in Marignano, ultima sfida del girone B della stagione regolare. Con questi connotati Fabio Bonafede, il nuovo coach della Desi Shipping Akademia Messina, si presenta dopo essere arrivato da pochissime ore in riva allo Stretto.

Primissimi allenamenti per l’allenatore siciliano con la squadra e poi, domani (domenica 26 febbraio), il match casalingo contro la seconda della classe: “Per il match contro San Giovanni in Marignano posso solamente chiedere il massimo impegno alle ragazze. Se parliamo di lavoro sul campo, non sarà ancora la mia squadra ma lo sarà solo dopo che avrò 15 giorni di tempo di pausa campionato, quando avrò la possibilità di condividere con le ragazze le mie idee. Ma questo non vuol dire che quella che ci attende deve essere una partita per la quale dobbiamo essere pessimisti in partenza. Bisogna provarci sempre e, quindi, conteranno soprattutto le motivazioni personali di tutte le ragazze prima ancora di quelle tecniche”.

Bonafede e il ritorno in Sicilia

Siracusano d’origine, dopo tantissimi anni lontano dalla sua terra Bonafede torna in Sicilia per raccogliere una sfida tanto ambiziosa quanto stimolante: “Ho belle sensazioni perché è la mia terra ed è come tornare a casa. Sono sentimenti che si provano ancora di più quando si è andati via molto presto ed io l’ho fatto a 24 anni per studiare. Quindi, nonostante viva da 20 anni a Trento, mi sento di essere tornato a casa. Sono venuto a Messina perché ho visto che c’è un progetto molto solido – prosegue il neo coach della Desi Shipping Akademia parlando di questo salto in corsa sulla panchina del club caro al Presidente Costantino – Si può fare molto bene, non soltanto raggiungendo la salvezza quest’anno ma ci sono programmi ambiziosi e speriamo ovviamente di raggiungerli. Mi piacciono le sfide, quelle in cui bisogna fare la differenza e, quindi, ho voluto abbandonare una situazione di comodo per raccogliere questa sfida che, tra l’altro, nella mia terra vale doppio”.

“Per la salvezza contiamo anche sul pubblico”

La Desi Shipping è attesa da un finale di stagione tutto da vivere. L’ultima regular season di fronte al proprio pubblico contro San Giovanni in M.no e poi la lunga poule playout. Conterà tanto il sostegno di tutti, per spingere il club messinese alla tanto desiderata salvezza. “L’ambiente è fondamentale ed il calore delle persone ci darà sicuramente una mano – conclude Bonafede parlando della spinta del pubblico di casa e della vicinanza del popolo messinese, in questa stagione sempre molto vicino ad Akademia – Ho lavorato tanto al Nord e sono contento di avere il pubblico di Messina dalla mia parte perchè noi siciliani siamo gente di passione e di calore, quindi sono sicuro che ci seguiranno e che la gente ha compreso le difficoltà che la squadra sta vivendo. Vi dico di guardare con fiducia, al di là del match di domenica, al percorso dei play out che è quello che deve condurci alla salvezza”.

L’avversario San Giovanni in Marignano

Secondo posto in classifica nel girone B di Serie A2 per la formazione romagnola che con 39 punti non può più raggiungere Roma ma deve guardarsi alle spalle per non cedere alle inseguitrici la piazza d’onore. Motivo per cui difficilmente San Giovanni in Marignano abbasserà la tensione nella sfida contro Akademia. All’andata in Emilia Romagna finì con un netto 3-0 per le locali.

In stagione le atlete allenate da coach Enrico Barbolini hanno ottenuto 13 vittorie, vincendo 11 partite portando via l’intera posta e 2 al tiebreak. Altre due sconfitte al tie break hanno permesso alla squadra di aggiungere altri punti nonostante l’esito negativo. Nelle ultime tre uscite vittoria casalinga contro Montecchio, sconfitta al tiebreak contro Martignacco e ultima trasferta giocata a Marsala vince per 1-3. Adesso un’altra trasferta siciliana contro Messina.

La squadra marignanese ha messo a segno 1247 punti fin qui e 111 ace di squadra, un colpo, il servizio, che ha messo in difficoltà netta Akademia in tutta la stagione. L’opposto Perovic ha all’attivo 350 punti, segue la schiacciatrice Bolzonetti con 339 e ultime bocche da fuoco che hanno superato fin qui la tripla cifra sono le centrale Parini (145) e Babatunde (102).

Articoli correlati