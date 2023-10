Akademia fa visita a Talmassons, l'ex Rossetto: "Felice di tornarci" - Tempostretto

Primo scontro al vertice per Akademia che sabato pomeriggio fa visita a Talmassons, nella passata stagione due sconfitte su due incroci

MESSINA – Una partita più convincente dell’altra per Akademia Città di Messina fin qui e che domani, sabato pomeriggio nella quarta giornata del girone A di serie A2, affronterà il primo scontro al vertice contro Talmassons. Per la squadra cara al presidente Costantino ha otto punti ed è seconda in classifica, davanti Busto Arsizio a punteggio pieno con nove, a seguire le “pink panters” di Talmassons a 6 punti dove fino all’anno scorso hanno giocato Aurora Rossetto e Ilaria Michelini.

La sfida è in programma al Palazzetto dello Sport di Lignano Sabbiadoro alle ore 18, contro una formazione ben costruita e calibrata per tentare il salto di categoria. La scorsa stagione Talmassons, dopo una regular season chiusa al terzo posto in classifica e la quinta posizione ottenuta al termine della poole promozione, ha raggiunto la semifinale playoff per la promozione. Negli unici precedenti tra le due società, due successi (entrambi 3-0) per Talmassons e giunti entrambi nelle gare di regular season disputate la passata annata, la sfida di ritorno fu anche l’ultima di coach Breviglieri sulla panchina delle messinesi.

L’ex Aurora Rossetto: “Felice di tornarci”

Ex della gara, la schiacciatrice Aurora Rossetto e la palleggiatrice Ilaria Michelini, lo scorso anno in maglia rosa, ma anche Jessica Joly e Marianna Maggipinto, a Talmassons rispettivamente nelle stagioni 2019/20 e 2021/22. Invece, la centrale Dalila Modestino ritroverà Katja Eckl ed Elisa Bole, con cui ha condiviso l’esperienza alla Libertas.

La schiacciatrice Aurora Rossetto, lo scorso anno con la casacca proprio di Talmassons, ci presenta la sfida ed esprime la propria soddisfazione per quanto fatto finora: “Siamo tutte molte contente di questi piccoli risultati, ma è ancora presto per parlare di classifica. Sicuramente è un significativo punto di partenza da cui, però, partire senza sentirsi arrivate”. Schierata sin dall’inizio per la prima volta nel confronto vinto contro la Vtb Fcredil Bologna, l’atleta patavina ha realizzato 27 punti nei tre confronti disputati in questo scorcio di campionato: “Da una parte sono soddisfatta, dall’altra non voglio sentirmi arrivata perchè ci sono tanti aspetti su cui lavorare come, ad esempio, la fase difensiva. In realtà, anche negli altri fondamentali sento che posso spingere oltre per dare di più”.

Adesso, la trasferta di Talmassons, una realtà che la Rossetto conosce bene ed in cui la società locale punta a raggiungere traguardi di prestigio: “Anche quest’anno a Talmassons è stata allestita una squadra molto competitiva e lo dimostrano i risultati fatti finora, oltre ai nomi inseriti nel roster. Vedremo come andrà sabato, ma soprattutto il resto della stagione”. Oltre alle forti Katja Eckl e Beatrice Negretti conclude Rossetto: “Ci sono molto ragazze giovani, ma anche loro molto forti. Sono una bellissima squadra e sarò felice di tornare sabato a salutare un po’ di persone”.

L’avversaria Talmassons

I vertici societari riproveranno in questa stagione a raggiungere la promozione, tanto da aver allestito un roster ampiamente rinnovato, ma all’altezza degli obiettivi prefissati. Confermate solo quattro giocatrici: la palleggiatrice Chidera Eze Blessing, lo scorso anno eletta MVP nella gara di andata di regular season giocata al Polivante della Cittadella Universitaria messinese, il libero Isabella Monaco, la schiacciatrice Petra Gulich e la centrale Veronica Costantini.

Nove, invece, gli innesti. Si tratta della palleggiatrice Anita Bagnoli, prelevata dal Crema Volley 2.0 in B1, della schiacciatrice Leah Hardeman, arrivata dalla serie A greca ma vecchia conoscenza della seconda serie nazionale, avendo disputato due stagioni a Mondovì. E proprio dalla società piemontese, ingaggiata la schiacciatrice Alessia Populini, scuola Novara e per due anni nel Club Italia, mentre dalla Liberi e Forti 1914 Firenze di B1, la centrale Camilla Grazia. Arrivano rispettivamente dalla VAP Piacenza di B1 e dalla Libertas Martignacco, le schiacciatrici Nicole Piomboni ed Elisa Bole. Ma gli elementi di peso Talmassons è andata a prenderli a Vicenza, Martignacco e Milano. Dalla società veneta prelevato il forte opposto portoghese Julia Kavalenka, lo scorso anno 565 punti realizzati e secondo posto nella classifica finale delle top spikers.

Dalla vicina cittadina friulana arriva la centrale altoatesina Katja Eckl; in questa stagione ha già fatto registrare a referto 45 punti, di cui 16 a muro (primo posto nella classifica delle top blockers di A2). Dal consorzio Vero Volley di A1 preso, invece, il libero Beatrice Negretti. Per quest’ultima otto stagioni in massima serie, trascorse tra la società dell’UYBA di Busto Arsizio e Vero Volley. In panchina viene confermato lo staff tecnico della passata annata, con Leonardo Barbieri nel ruolo di head coach, Fabio Parazzoli suo secondo, Andrea Altamura assistente e Giuliana Degan quale scout della squadra. Oltre alla già menzionata Eckl, in evidenza in questo primo scorcio di stagione anche Leah Hardeman (a quota 46 punti), Julia Kavalenka (31 punti di cui 4 ace) e Alessia Populini (28 punti). Particolare attenzione da prestare a Eze Blessing; la giovane regista di Talmassons ha messo a terra sin qui ben 8 muri.

