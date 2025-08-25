Akademia Gruppo Formula 3, Bonafede: “Primi giorni di lavoro soddisfacenti”

Da lunedì 18 agosto, dopo il raduno, avviata ufficialmente la stagione con la preparazione. Il tecnico siracusano soddisfatto dell'atteggiamento del gruppo

MESSINA – La prima settimana di lavoro per il Gruppo Formula 3 Messina si è conclusa. Pronte a inaugurare una promettente stagione in serie A2 di volley, le nuove SuperGirls di coach Bonafede hanno firmato una ripartenza fondata su intensità, organizzazione e spirito collettivo: parole, queste, forti e di buon auspicio tra le pareti del PalaRescifina. Dopo il raduno di lunedì 18 agosto, presso il Royal Palace Hotel di Messina, il via ufficiale alla stagione. Una serata di sorrisi e concentrazione, utile ad ad accogliere i volti dei nuovi innesti. Le visite mediche sostenute presso il Tricenter hanno completato la fase iniziale, garantendo piena idoneità a tutte le atlete coinvolte.

Martedì l’inizio delle sessioni di preparazione. Cinque giorni di lavoro distribuiti tra sala pesi e lavoro tecnico sul taraflex. La risposta delle dodici atlete è stata immediata: massima disponibilità, cura del dettaglio e una fame di crescita contagiosa. Il doppio lavoro del sabato ha suggellato la settimana con una prova collettiva di presenza, intensità e coesione, chiudendo il primo blocco di preparazione con segnali di significativi e di grande interesse.

Il dato più evidente di questa prima settimana? La compattezza. Il gruppo si muove in una sola direzione, tra fatiche e sorrisi. Nessuna si è risparmiata. Lo staff tecnico, instancabile, ha orchestrato ogni momento con precisione e ritmo. Un primo passo che già racconta tanto di quello che questa squadra vuole diventare: un collettivo solido, ambizioso, consapevole.

La soddisfazione dello staff tecnico

A tracciare un primo bilancio della settimana è l’head coachFabio Bonafede, che ha espresso soddisfazione per l’approccio della squadra e per l’efficacia del lavoro svolto: “Si è conclusa con grande proficuità la prima settimana di lavoro. È chiaro che abbiamo affrontato contenuti di tipo atletico e mirati a iniziare ad affinare la conoscenza tra gli elementi di un gruppo tutto nuovo. Sono stati giorni di lavoro molto soddisfacenti.”

“Nessuna delle ragazze si è tirata indietro – ha proseguito coach Bonafede – e questo è importante. Il periodo di pre-season, che ci porterà alle prime amichevoli, dovrà servire per trovare soprattutto la condizione e per potenziare le aree di criticità che la squadra mostra, facendole, al contempo, diventare punti di forza. Dovremo acquisire un’identità di squadra e gioco”.

A guidare i lavori, coach Fabio Bonafede, tecnico esperto e profondo conoscitore della pallavolo di altissimo livello. Al suo fianco, i confermati Flavio Ferrara nel ruolo di secondo allenatore e Daniele Cesareo come assistente allenatore e scoutman. Un trio affiatato, capace di fondere visione tattica, preparazione atletica e cura metodica del lavoro quotidiano. Il messaggio è chiaro: lavorare tanto, lavorare insieme.